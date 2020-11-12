"Мыслями с Вами". Президент Еврокомиссии отреагировала на диагноз Зеленского

Урсула фон дер Ляйен пожелала украинскому президенту как можно скорее победить коронавирус

Президент Европейском комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на диагноз президента Украины Владимира Зеленского, у которого на этой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию.

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На своей странице в Twitter она пожелала ему как можно скорее поправиться.

"Владимир Зеленский, я мыслями с Вами. Желаю Вам скорейшего выздоровления", – написала фон дер Ляйен.

Ранее с аналогичными пожеланиями выступили и другие лидеры: президенты Австрии, Казахстана и Польши, посол Великобритании, премьер Израиля и глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, о диагнозе президента Украины стало известно 9 ноября. Спустя несколько дней после этого в Офисе президента заявили, что главу государства лечат в столичной "Феофании", где он проходит самоизоляцию в специальном отдельном кабинете.

Видео: Сегодня

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Там же находится и глава ОПУ Андрей Ермак, который тоже заразился COVID-19. Кроме него, позитивные тесты на вирус сдали и другие члены правительства – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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