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"Мыслями с Вами". Президент Еврокомиссии отреагировала на диагноз Зеленского

12 ноября, 12:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Урсула фон дер Ляйен пожелала украинскому президенту как можно скорее победить коронавирус

Президент Европейском комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на диагноз президента Украины Владимира Зеленского, у которого на этой неделе подтвердили коронавирусную инфекцию.

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На своей странице в Twitter она пожелала ему как можно скорее поправиться.

"Владимир Зеленский, я мыслями с Вами. Желаю Вам скорейшего выздоровления", – написала фон дер Ляйен.

Ранее с аналогичными пожеланиями выступили и другие лидеры: президенты Австрии, Казахстана и Польши, посол Великобритании, премьер Израиля и глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, о диагнозе президента Украины стало известно 9 ноября. Спустя несколько дней после этого в Офисе президента заявили, что главу государства лечат в столичной "Феофании", где он проходит самоизоляцию в специальном отдельном кабинете.

Видео: Сегодня
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Там же находится и глава ОПУ Андрей Ермак, который тоже заразился COVID-19. Кроме него, позитивные тесты на вирус сдали и другие члены правительства – вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Еврокомиссия Владимир Зеленский коронавирус Урсула фон дер Ляйен COVID-19

Источник: Сегодня

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