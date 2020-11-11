Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей станице в Facebook.
"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально", – написал он.
Политик отметил, что сейчас находится на самоизоляции, однако продолжит работать дистанционно.
Разумков призвал всех украинцев придерживаться карантина и беречь своих близких.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него положительный тест на "ковид". После этого политик раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.
Также напомним, ранее глава государства хотел заболеть COVID-19 и на своем примере показать согражданам, "что это страшно".
Кроме того, с 14 ноября на территории Украины начнет действовать карантин выходного дня. Подробнее о всех запретах – читайте в материале "Сегодня".
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