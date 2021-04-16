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Может оказаться кластерной бомбой – Яценюк о новой схеме на переговорах в Минске

16 апреля, 21:28

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

За новыми словами может скрываться очередная "минская договоренность" без надежды на решение, считает лидер "Народного фронта"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предостерегает украинскую власть от обсуждения кластеров – частей реализации Минских договоренностей.

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"Из брифинга президента Украины в Париже (не очень понимаю, почему без французского коллеги) страна узнала о "кластерах" в процессе мирного урегулирования. К сожалению, глава государства не разъясняет стране, какие именно "кластеры" он согласовывает", пишет Яценюк в своем фейсбуке.

За новыми словами может скрываться очередная "минская договоренность" без надежды на решение, подчеркивает лидер "Народного фронта".

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"Я бы также не хотел, чтобы очередное изобретение в виде "кластеров" стало запрещенной кластерной (кассетной) бомбой. Там тоже одна летит, а прилетает десяток других. Наш "кластер": российские войска – вон из Украины; вернуть нам нашу территорию; восстановить контроль за границей без вымышленных вражеских условий", – отмечает политик.

Напомним, 19 апреля состоится встреча политических советников лидеров "Нормандской четверки". На ней обсудят кластеры – блоки минских договоренностей, которые будут выполняться постепенно. Эти переговоры анонсировал президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макрона.

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