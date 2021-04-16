Може виявитися кластерною бомбою – Яценюк про нову схему на переговорах в Мінську

За новими словами може критися чергова "мінська домовленість" без надії на рішення, вважає лідер "Народного фронту"

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк застерігає українську владу від обговорення кластерів – частин реалізації Мінських домовленостей.

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"Із брифінгу Президента України в Парижі (не дуже розумію, чому без французького колеги) країна дізналася про "кластери" у процесі мирного врегулювання. На жаль, глава держави не роз’яснює країні, які саме "кластери" він узгоджує", – пише Яценюк у своєму фейсбуці.

За новими словами може критися чергова "мінська домовленість" без надії на рішення, підкреслює лідер "Народного фронту".

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"Я б також не хотів, щоб черговий винахід у вигляді "кластерів" став забороненою кластерною (касетною) бомбою. Там теж одне летить, а прилітає десяток інших. Наш "кластер": російські війська – геть з України; повернути нам нашу територію; відновити контроль за кордоном без вигаданих ворожих умов", – наголошує політик.

Нагадаємо, 19 квітня відбудеться зустріч політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". На ній обговорять кластери – блоки мінських домовленостей, які виконуватимуться поступово. Ці переговори анонсував президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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