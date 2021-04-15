Могут ударить по Воронежу из Стамбула – какие корабли ВМС США сейчас заходят в Черное море

Через Босфор проходят эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт" Шестого флота США. Оба оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", противостоять которым ПВО России не может

14-15 апреля два эсминца военно-морских сил США "Дональд Кук" (DDG-75) и "Рузвельт" (DDG-80) зайдут в Черное море, где пробудут до 4-5 мая. Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил США, присутствие военных кораблей в акватории Черного моря пошлет особый сигнал Москве, что Вашингтон пристально наблюдает за скоплением российских войск возле границ Украины.

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На протяжении последних недель возле границы с Украиной наблюдается значительное увеличение численности военных РФ. Представители Госдепартамента США и стран Запада неоднократно выражали обеспокоенность передвижением российских войск, однако Кремль заявлял, что передислокация военных по территории России не должна беспокоить другие государства.

11 апреля эсминцы класса "Арли Берк" – "Дональд Кук" и "Рузвельт" - зашли в акваторию Средиземного моря и направились в сторону Украины. Судна этого класса разрабатывались как корабли противовоздушной обороны в составе авианосной многоцелевой группы. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны "Aegis" ("Иджис").

Дональд Кук прошел в Черное море в разгар "русской весны"

"Дональд Кук" - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

После спуска на воду в 1998 году, "Дональд Кук" был приписан к Пятому флоту ВМС США. Корабль принимал участие в американском вторжении в Ирак весной 2003 года.

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В апреле 2014 года – в разгар "русской весны" – корабль прошел в Черное море и провел совместные маневры с румынскими ВМС. В декабре 2014 года эсминец вновь побывал в черноморских портах Румынии, Болгарии и Украины.

В апреле 2016 года "Дональд Кук" совершил поход в Балтийское море с посещением литовской Клайпеды. С 4 февраля 2019 года участвует в совместных учениях с флотом Франции и Испании.

26 февраля 2019 года корабль прибыл в порт Одессы, на борту эсминца прошла встреча представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и действующего тогда президента Украины Петра Порошенко.

Эсминец Дональд Кук у 16 причала Одесского морского порта в феврале 2019. Фото: Думская.net

"Рузвельт наградили за боевую эффективность

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Эсминец "Рузвельт" – эскадренный миноносец типа "Арли Берк". Строительство корабля началось в 1997 году, и в 1999 он был спущен на воду. Эсминец ввели в эксплуатацию на станции Мейпорт в 2000 году. В 2006 году "Рузвельт" и голландский фрегат пытались отбить захваченный сомалийскими пиратами южнокорейский траулер, но безуспешно. В 2007 году миноносец получил награду за боевую эффективность. В 2014 году подразделение SEAL, базировавшееся на этом судне, захватило нефтяной танкер Morning Glory у берегов Кипра. Танкер перевозил незаконную ливийскую нефть. Корабль также, как и "Дональд Кук", вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", зенитными установками, пулеметами и торпедными аппаратами.

Эсминец Шестого флота ВМС США USS Roosevelt спущен на воду в 1999 году. Фото: Wikipedia

Два эсминца – это 200 ракет "Томагавк"

По мнению военного эксперта Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Игоря Козия, прибытие эсминцев ВМС США в Черное море – это ответ на размещение российских "Искандеров" возле границы с Украиной.

"Абсолютно адекватный ответ. "Томогавки" могут уничтожить любой "Искандер". А с их дальностью полета 2500 км, эсминцы даже могут не заходить в Босфор, а поразить цель, грубо говоря, из Стамбула. На каждом корабле около 100 противоракетных комплексов. Два эсминца – это 200 ракет "Томагавк", – рассказал нам Козий.

Томагавк – крылатая ракета, летит к цели на высоте 30 – 50 м над землей, огибая рельеф местности. Это делает ее малоуязвимой для систем ПВО. Ракета имеет обтекаемую форму и слабо отражает сигнал РЛС. Именно поэтому крылатые ракеты – серьезное оружие, в том числе против

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Эксперт также добавил, что Шестой флот США, в числе которого находятся "Дональд Кук" и "Рузвельт" постоянно базируется в Средиземном море и обеспечивает безопасность стран-членов НАТО. "Однозначно НАТО и Украина не собираются ни на кого нападать. Передислокация кораблей – стандартная процедура в случаях наращивания вооруженных сил возле границ или даже военных учений", – объяснил эксперт.

Корабли снижают потенциал агрессора

О том, что прибытие военных эсминцев США в Черное море обусловлено мерами безопасности стран-членов НАТО говорит нам и военный эксперт Сергей Грабский.

"Черное море – зона ответственности стран-членов НАТО. Поэтому США в данном случае поддерживает не только Украину, но своих союзников по блоку – Болгарию, Румынию и Турцию, а также кандидата на вступление в НАТО – Грузию", – отметил эксперт.

Грабский подчеркивает, что задача эсминцев ВМС США – обеспечивать безопасность стран Альянса, а в случае боевых действий. они смогут нанести серьезный урон противнику.

"Это не игра мускулами между США и Россией. НАТО усиливает свою защиту и следит за безопасностью соседних стран. Ведь, в случае, если ситуация между Украиной и Россией ухудшится, Москва врядли нанесет удар, например, по Одессе или Николаеву, если в портах этих городов будут стоять "Дональд Кук" и "Рузвельт". Присутствие таких кораблей значительно снижает потенциал страны агрессора. Кроме того, согласно хартии НАТО, корабль США является территорией США, а удар по одному союзнику НАТО считается ударом по всему блоку. Поэтому размещение эсминцев ВМС США в Черном море можно назвать дополнительным градусом снижения напряжения в регионе", – подытожил Грабский.

Учения или обманный маневр

Тем временем отряд кораблей Черноморского флота России вышел в море для проведения учений в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в пресс-службе флота в среду, 14 апреля.

Отряд состоит из фрегата "Адмирал Макаров", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", тральщика "Иван Голубец" и больших десантных кораблей.

По мнению военных экспертов, окончание учений может стать сигналом к деэскалации. Или, наоборот – обманным маневром перед атакой.

Россия проводит в Черном море учения, в которых участвует фрегат ЧФ РФ Адмирал Макаров

Россия стягивает войска одновременно с обострением конфликта на Донбассе. Комментируя передвижение российских войск, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это делается для обеспечения безопасности.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может восстановиться гражданская война. Мы не исключаем, что руководство Украины вновь сочтет возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", – подчеркнул Песков.

Вскоре после заявления спикера Путина появилась информация о проходе через Ла-Манш трех больших десантных кораблей, одного корвета и нескольких малых десантных кораблей Балтийского флота России.

Некоторые эксперты связывают эти действия с возможным вторжением российского флота на юг Украины – десантной операцией на участке между Одессой и Николаевом, которая может также использоваться для отрезания Украины от Черного моря или для создания сухопутного коридора из России в аннексированный Крым.

При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что "США лучше держаться подальше от Крыма для их же блага".

Кроме того, в Воронеж, от которого менее чем 300 километров до украинской границы, привезли 4 расчета оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". По словам представителей Минобороны РФ, "Искандеры" доставили из Курска железнодорожным транспортом для "подготовки к параду в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне".

"Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны при помощи баллистических и крылатых ракет.

Пока в министерстве обороны РФ говорили о подготовке к параду, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны. Вскоре после данного заявления усилить свое военное присутствие в Черном море решили и США.

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