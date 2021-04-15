Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в Україні

Очікувалося, що 15 квітня два есмінця військово-морських сил США "Дональд Кук" (DDG-75) і "Рузвельт" (DDG-80) зайдуть в Чорне море, де пробудуть до 4-5 травня. Заявку на проходження ними протоки Босфор США заздалегідь направили Туреччині.

Реклама

Як повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Збройних сил США, присутність військових кораблів в акваторії Чорного моря – це буде особливий сигнал Москві, що Вашингтон пильно спостерігає за скупченням російських військ біля кордонів України.

15 березня турецька преса повідомила, що Америка передумала направляти свої есмінці в Чорне море – з посиланням на неофіційні джерела в Стамбулі і Вашингтоні. Причина: майбутні переговори президентів Байдена і Путіна. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

У той же час, згідно з даними міжнародної системи позиціонування суден AIS, американські ракетні есмінці Roosevelt і Donald Cook все-таки вечора 13 квітня покинули базу Суда-Бей на грецькому острові Крит і попрямували в сторону чорноморських проток.

Протягом останніх тижнів біля кордону з Україною спостерігається значне збільшення чисельності військових РФ. Представники Держдепартаменту США і країн Заходу неодноразово висловлювали стурбованість пересуванням російських військ, проте Кремль заявляв, що передислокація військових по території Росії не повинна турбувати інші держави.

Реклама

Як всього два есмінця можуть вплинути на розклад сил в регіоні і чому до них прикута така пильна увага?

Дональд Кук пройшов у Чорне море в розпал "російської весни"

Обидва есмінця відносяться до класу "Арлі Берк". "Дональд Кук" – ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди. У звичайному і ударному варіантах есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами відповідно.

Після спуску на воду в 1998 році "Дональд Кук" був приписаний до П'ятого флоту ВМС США. Корабель брав участь в американському вторгненні в Ірак навесні 2003 року .

У квітні 2014 року – в розпал "російської весни" – корабель пройшов у Чорне море і провів спільні маневри з румунськими ВМС. У грудні 2014 року есмінець знову побував в чорноморських портах Румунії, Болгарії та України.

У квітні 2016 року "Дональд Кук" здійснив похід в Балтійське море з відвідуванням литовської Клайпеди. З 4 лютого 2019 року бере участь в спільних навчаннях з флотом Франції та Іспанії.

Реклама

26 лютого 2019 року корабель прибув у порт Одеси, на борту есмінця пройшла зустріч представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і чинного тоді президента України Петра Порошенка.

"Рузвельт" нагородили за бойову ефективність

Есмінець "Рузвельт" – ескадрений міноносець типу "Арлі Берк". Будівництво корабля почалося у 1997 році, і в 1999-му він був спущений на воду. Есмінець ввели в експлуатацію на станції Мейпорт у 2000 році. У 2006 році "Рузвельт" і голландський фрегат намагалися відбити захоплений сомалійськими піратами південнокорейський траулер, але безуспішно. У 2007 році міноносець отримав нагороду за бойову ефективність. У 2014 році підрозділ SEAL, що базувався на цьому судні, захопив нафтовий танкер Morning Glory біля берегів Кіпру. Танкер перевозив незаконну лівійську нафту. Корабель так само, як і "Дональд Кук", озброєний крилатими ракетами "Томагавк", зенітними установками, кулеметами і торпедними апаратами.

Реклама

Два есмінці – це 200 ракет "Томагавк"

На думку військового експерта Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Ігоря Козія, прибуття есмінців ВМС США в Чорне море – це відповідь на розміщення російських "Іскандерів" біля кордону з Україною.

"Абсолютно адекватна відповідь. "Томагавки" можуть знищити будь-який "Іскандер". А з їх дальністю польоту 2500 км есмінці навіть можуть не заходити в Босфор, а вразити ціль, грубо кажучи, зі Стамбула. На кожному кораблі близько 100 протиракетних комплексів. Два есмінці – це 200 ракет "Томагавк", – розповів нам Козій.

Томагавк – крилата ракета, летить до мети на висоті 30 – 50 м над землею, огинаючи рельєф місцевості. Це робить її маловразливою для систем ППО. Ракета має обтічну форму і слабо відбиває сигнал РЛС. Саме тому крилаті ракети – серйозна зброя.

Експерт також додав, що Шостий флот США, в числі якого знаходяться "Дональд Кук" і "Рузвельт", постійно базується в Середземному морі і забезпечує безпеку країн-членів НАТО. "Однозначно НАТО і Україна не мають наміру ні на кого нападати. Передислокація кораблів – стандартна процедура у випадках нарощування збройних сил біля кордонів або навіть військових навчань", – пояснив експерт.

Кораблі знижують потенціал агресора

Про те, що прибуття військових есмінців США у Чорне море обумовлено заходами безпеки країн-членів НАТО, каже нам і військовий експерт Сергій Грабський.

"Чорне море – зона відповідальності країн-членів НАТО. Тому США в даному випадку підтримує не тільки Україну, але й своїх союзників по блоку – Болгарію, Румунію і Туреччину, а також кандидата на вступ до НАТО – Грузію", – зазначив експерт.

Грабський підкреслює, що завдання есмінців ВМС США – забезпечувати безпеку країн Альянсу, а в разі бойових дій вони зможуть завдати серйозної шкоди противнику.

"Це не гра м'язами між США і Росією. НАТО посилює свій захист і стежить за безпекою сусідніх країн. Адже у разі якщо ситуація між Україною і Росією погіршиться, Москва навряд чи завдасть удар, наприклад, по Одесі або Миколаєву, якщо в портах цих міст стоятимуть "Дональд Кук" і "Рузвельт". Присутність таких кораблів значно знижує потенціал країни-агресора. Крім того, згідно з хартією НАТО, корабель США є територією США, а удар по одному союзнику НАТО вважається ударом по всьому блоку. Тому розміщення есмінців ВМС США в Чорному морі можна назвати додатковим градусом зниження напруги в регіоні", – підсумував Грабський.

Навчання чи обманний маневр

Тим часом загін кораблів Чорноморського флоту Росії вийшов у море для проведення навчань в рамках контрольної перевірки за зимовий період навчання. Про це повідомили в пресслужбі флоту в середу, 14 квітня.

Загін складається з фрегата "Адмірал Макаров", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочек", тральщика "Іван Голубець" і великих десантних кораблів.

На думку військових експертів, закінчення навчань може стати сигналом до деескалації. Або, навпаки, – обманним маневром перед атакою.

Росія стягує війська одночасно із загостренням конфлікту на Донбасі. Коментуючи пересування російських військ, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це робиться для забезпечення безпеки.

"Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Ми не виключаємо, що керівництво України знову визнає за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки ? Повинні. Ось ми це і робимо", – підкреслив Пєсков.

Незабаром після заяви спікера Путіна з'явилася інформація про прохід через Ла-Манш трьох великих десантних кораблів, одного корвета і декількох малих десантних кораблів Балтійського флоту Росії.

Деякі експерти пов'язують ці дії з можливим вторгненням російського флоту на південь України – десантною операцією на ділянці між Одесою і Миколаєвом, яка може також використовуватися для відрізання України від Чорного моря або для створення сухопутного коридору з Росії в анексований Крим.

При цьому заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що "США краще триматися подалі від Криму для їхнього ж блага".

Крім того, до Воронежа, від якого менш ніж 300 кілометрів до українського кордону, привезли 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". За словами представників Міноборони РФ, "Іскандери" доставили з Курська залізничним транспортом для "підготовки до параду на честь 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".

"Іскандер" призначений для знищення ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, систем протиракетної і протиповітряної оборони за допомогою балістичних і крилатих ракет.

Поки в міністерстві оборони РФ говорили про підготовку до параду, глава відомства Сергій Шойгу заявив, що Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО і що армія РФ показала готовність забезпечити безпеку країни. Незабаром після цієї заяви посилити свою військову присутність у Чорному морі вирішили і США.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама