Мирное завершение войны на Донбассе: на онлайн-дискуссии YES дипломат раскрыл роль США

Нынешняя американская администрация обеспокоена ситуацией с коррупцией в Украине.

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Об этом в ходе онлайн-дискуссии на тему "Перспективы реформ, безопасности и евроатлантической интеграции Украины", которую 2 октября организовала Ялтинская европейская стратегия в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Президент Зеленский придает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы отвлечь проблему", – сказал Биган.

Он отметил, что месяц назад он посетил Украину и провел переговоры с властями страны. Среди обсуждаемых вопросов было состояние реформ президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

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А на другой встрече представители антикоррупционных неправительственных организаций ознакомили Бигана с вызовами, с которыми они сталкиваются.

"После этого визита я остался весьма оптимистично настроен относительно будущего Украины", – отметил заместитель главы Госдепа.

При этом, обсуждая сотрудничество Украины и США, Биган выразил гордость за достижения в двухсторонних отношениях и напомнил о том, что Вашингтон потратил на укрепление украинской безопасности более 2 млрд долларов, в том числе предоставил летальную военную помощь.

Кроме того, Белый дом активно поддерживал повышение квалификации и укрепление боевой способности Вооруженных сил Украины.

"Я и все представители американских властей тесно сотрудничаем с Украиной, и ожидаем лишь новых положительных свершений от этих отношений. Ситуация пока несомненно лучше, чем была 4 года назад", – добавил Биган.

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Также он выразил уверенность, что следующий президент США (кто бы ни победил на выборах) продолжит политику поддержки Украины.

"Как на личном уровне, так и на уровне производства политики, существует большая гармония в понимании вопросов, связанных с отношениями между США и Украиной. Относительно политики, которую Соединенные Штаты исповедуют по отношению к Украине, я ожидаю, что она будет последовательной", – отметил замгоссекретаря.

Обсуждая пути мирного выхода их кризиса на Донбассе, Биган поддержал "Минские соглашения 2" и "нормандский формат", назвав их не безупречными, но единственными присутствующими в наличии инструментами.

"Нам еще предстоит найти пути, как использовать их с привлечением США и поддержкой США. Украинская инициатива по обеспечению более длительного режима прекращения огня – это важный первый шаг. (...) Режим прекращения огня необходим для снижения уровня насилия и напряженности, чтобы этого было достаточно для дальнейших шагов, необходимых для настоящего восстановления суверенитета Украины на этой территории", – объяснил американский дипломат.

Также он назвал первоочередным высоким приоритетом безопасность на Востоке Украины, что, в свою очередь, включает в себя контроль над границей Украины, после чего станет возможным выполнение следующих условий, в том числе и проведение на неподконтрольных территориях выборов.

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Другим важным рычагом примирения на востоке Украины является мощный финансовый пакет, который США, ЕС и международные институты должны помочь сформировать в качестве действенного поощрения.

"Российская сторона должна понять, что санкции не будут сняты. Они могут даже углубиться, если российские власти не приобщится к конструктивному честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе", – предупредил Стивен Биган.

В этом году встреча YES 2020 была перенесена в связи с пандемией COVID-19. Но YES и Фонд Виктора Пинчука сохранили свою преданность миссии: интегрировать Украину в мире и обеспечить ей надлежащую роль в международной повестке дня.

По словам члена правления YES, бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, в условиях всемирной пандемии коронавируса онлайн-дискуссии должны временно заменить реальные встречи, которые раньше проходили в Ялте, а после незаконной аннексии Крыма Россией – в Киеве.

Начиная с 2004 года, Ялтинская европейская стратегия выступает главной неправительственной платформой, налаживает связи между миром и Украиной. Ежегодные встречи YES собирают вместе мировых лидеров в сфере политики, бизнеса и лидеров мнения для обсуждения будущего Украины и неотложных глобальных вызовов.

Напомним, что на прошлогоднем форуме YES выступил президент Владимир Зеленский. Как проходило мероприятие, смотрите в видеосюжете:

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