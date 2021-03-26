Минские договоренности под угрозой: Кравчук об обострении на Донбассе

Выполнение Минских договоренностей о всеобъемлющей тишине ставятся под угрозу, ведь есть серьезное нарушение – использовано оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"Более того, были еще снайперы и таким образом мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в Минском формате, и в Нормандском", – сказал Кравчук.

По его словам, рабочий орган украинской делегации обратился к ОБСЕ письменно с предложением немедленно провести заседание безопасности группы.

"Есть информация, что это может произойти завтра. После этого уже можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут приняты. Сейчас наша задача не допустить эскалации, расширения конфликта", – отметил он.

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