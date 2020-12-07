Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренности

В Кремле обещают продолжить работу в "нормандском формате" по линии советников

Президент РФ Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе, где продолжает тлеть организованный Россией вооруженный конфликт.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель довольны, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня".

Читайте также: У Путина отказались гарантировать новое перемирие на Донбассе

В очередной раз была высказана озабоченность из-за отсутствия прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "Нормандской четверки", принятых год назад на саммите в Париже.

В Кремле попытались настаивать на безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств.

Реклама

В то же время подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии советников лидеров Украины, ФРГ, Франции и России.

В тренде Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Любопытно, что на странице бундесканцлерин в сети пока нет информации о переговорах Меркель с Путиным.

Напомним, что представитель России в ООН Василий Небендзя намекнул, что "нормандский формат" больше нецелесообразен и Москва даже может признать террористические организации "Л/ДНР" через возможный псевдореферендум.

Также сообщалось, что 10 ноября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и намекнул участнику "нормандских" переговоров, что пора бы уже собраться лидерам "четверки" в Берлине.

Напомним, о чем договорились лидеры "Нормандской четверки" в декабре 2019:

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама