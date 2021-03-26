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Мінські домовленості під загрозою – Кравчук про загострення на Донбасі

26 березня, 21:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Виконання Мінських домовленостей про всеосяжну тишу ставиться під загрозу, адже є серйозне порушення – використана зброя, заборонена Мінськими домовленостями.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Більше того, було ще використано снайперів і таким чином ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей в Мінському форматі, і в Нормандському", – сказав Кравчук.

За його словами, робочий орган української делегації звернувся до ОБСЄ письмово з пропозицією негайно провести засідання безпекової групи.

"Є інформація, що це може відбутися завтра. Після цього вже можна буде говорити про конкретні кроки, які будуть вжиті. Нині наше завдання не допустити ескалації, розширення конфлікту", – зауважив він.

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