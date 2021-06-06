Министр и ослик. Аваков рассмешил селфи с "веселым парнем"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил на своих страницах в соцсетях забавное фото, на котором он сфотографирован с мягкой игрушкой – клетчатым осликом.
В частности пост появился в Facebook Авакова.
Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1
"Воскресный селфи с веселым парнем", – подписал фото министр.
В ответ на распросы министр написал, что игрушка "живет" у него дома в Харькове.
Большинство подписчиков умилились забавному фото, отметив, что фото очень позитивно и поднимает настроение.
Напомним, ранее Арсен Аваков, находясь в Мариуполе, показал фото с саперами в боевой амуниции, отметив, что гордится ими и работой своей команды по их оснащению.
Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Павла Шеремета невиновны.