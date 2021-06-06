Українська
$ 27,29
33,06
  1. Новости политики

Министр и ослик. Аваков рассмешил селфи с "веселым парнем"

6 июня, 22:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава МВД, который сейчас находится на малой родине в Харькове, решил порадовать подписчиков в соцсетях забавным фото

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил на своих страницах в соцсетях забавное фото, на котором он сфотографирован с мягкой игрушкой – клетчатым осликом.

Реклама

В частности пост появился в Facebook Авакова.

Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1

Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1

"Воскресный селфи с веселым парнем", – подписал фото министр.

Реклама

В ответ на распросы министр написал, что игрушка "живет" у него дома в Харькове.

Большинство подписчиков умилились забавному фото, отметив, что фото очень позитивно и поднимает настроение.

В тренде
Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО
Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, ранее Арсен Аваков, находясь в Мариуполе, показал фото с саперами в боевой амуниции, отметив, что гордится ими и работой своей команды по их оснащению.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Павла Шеремета невиновны.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в
Зеленского не пригласили к Байдену из-за скандала в "Нафтогазе" – СМИВласть
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами
Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистамиУкраина
Притула уходит из партии
Притула уходит из партии "Голос" и назвал причинуВласть
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против
Удивился несколько раз: Зеленского шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2"Экономика
"Сейчас нам нужна помощь". Зеленский настаивает на быстром решении вопроса со вступлением в НАТОВласть
"Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на ЧернобыльУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять