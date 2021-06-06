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Міністр і ослик. Аваков розсмішив селфі з "веселим хлопцем"

6 червня, 22:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава МВС, який зараз перебуває на малій батьківщині у Харкові, вирішив порадувати підписників у соцмережах кумедним фото

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розмістив на своїх сторінках у соцмережах кумедне фото, на якому він сфотографований з м'якою іграшкою – картатим осликом.

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Зокрема пост з'явився у Facebook Авакова.

Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1

Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1

"Недільне селфі з веселим хлопцем", – підписав фото міністр.

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У відповідь на запитання підписників міністр написав, що іграшка "живе" у нього вдома в Харкові.

Більшості підписників сподобалося кумедне фото, вони зазначили, що воно дуже позитивне і піднімає настрій.

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Нагадаємо, раніше Арсен Аваков, перебуваючи в Маріуполі, показав фото з саперами у бойовій амуніції, зазначивши, що пишається ними і роботою своєї команди з їхнього оснащення.

Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що глава МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Павла Шеремета невинні.

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