Міністр і ослик. Аваков розсмішив селфі з "веселим хлопцем"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розмістив на своїх сторінках у соцмережах кумедне фото, на якому він сфотографований з м'якою іграшкою – картатим осликом.
Зокрема пост з'явився у Facebook Авакова.
Арсен Аваков / facebook.com/arsen.avakov.1
"Недільне селфі з веселим хлопцем", – підписав фото міністр.
У відповідь на запитання підписників міністр написав, що іграшка "живе" у нього вдома в Харкові.
Більшості підписників сподобалося кумедне фото, вони зазначили, що воно дуже позитивне і піднімає настрій.
Нагадаємо, раніше Арсен Аваков, перебуваючи в Маріуполі, показав фото з саперами у бойовій амуніції, зазначивши, що пишається ними і роботою своєї команди з їхнього оснащення.
Ми також писали, що президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що глава МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Павла Шеремета невинні.