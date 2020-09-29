"Меня избрали люди": Юрченко не откажется от депутатского мандата

Депутат уверяет в своей невиновности и считает, что его кто-то хочет убрать из Рады

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко, который недавно вышел из СИЗО, заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата, и уверяет, что не совершал преступлений, которые ему инкриминируют.

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Соответствующее видео его комментария опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Сегодня на входе в парламент журналист спросила его, будет ли сложен мандат депутата. Он ответил: "Ни в коем случае".

"Меня избрали люди и дали мне обязанности, я их должен выполнять. Вы же видите, моя деятельность, наверно, кому-то мешает. Мы дальше будем бороться", – заявил Юрченко

Отметим, накануне нардеп записал видеообращение, в котором заявил, что не совершал никакого преступления, не получал взяток, не требовал денег и не подталкивал никого дать ему взятку.

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"Я не имею никакого отношения к инкриминируемым мне преступлениям. Это подтверждается и многочасовыми обысками… Обыски проводились с нарушениями… В то же время признаки преступления есть в действиях самих представителей НАБУ", – заявил Юрченко и добавил, что в его деле замешана некая "мусорная мафия".

Видео: facebook.com/yurchenko211

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его помощника, которого уже арестовали.

17 сентября Юрченко сообщили о подозрении. Ему вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. Какое именно имущество нардепа попало под арест, пока неизвестно. Согласно декларации, ему принадлежит треть квартиры, а также 50 тыс. долларов собственных активов.

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