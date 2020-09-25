Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко вышел из СИЗО

За решеткой народный депутат провел три дня после решения суда

Арестованный 21 сентября народный депутат Александр Юрченко вышел из СИЗО, уплатив необходимую сумму для залога в размере трех миллионов гривен.

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Об этом сообщила "Українським Новинам" спикер Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", – сказала она и добавила, что, очевидно, после этого он вышел из СИЗО.

Эту информацию подтвердила и спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "РБК-Украина".

"Вчера Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога", – сказала она.

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Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его помощника, которого уже арестовали.

17 сентября Юрченко сообщили о подозрении. Ему вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. Какое именно имущество нардепа попало под арест, пока не известно. Согласно декларации, ему принадлежит треть квартиры, а также 50 тыс. долларов собственных активов.

Видео: НАБУ

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