Мендель рассчитывает, что Пасха поможет разблокировать обмен пленными

В Офисе президента Владимира Зеленского надеются, что наступающая Пасха станет хорошим поводом для разблокирования обмена пленными на Донбассе.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" на канале "Дом".
Она напомнила, что процесс обмена "всех на всех" был начат в 2019 году, но сейчас он заблокирован, а этот пункт – один из важных пунктов того, как двигаться дальше в контексте Нормандского формата.
"Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший такой повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", – отметила Мендель.
Кроме того, среди важных пунктов, решения которых еще предстоит добиться, пресс-секретарь президента назвала следующие:
- выполнить достигнутые на встрече в декабре 2019 года договоренности о прекращении огня;
- открыть движение через КПВВ на неподконтрольной территории;
Она добавила, что Украина по прежнему намерена двигаться дипломатическим путем и что на встрече президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского также обсуждались так называемые кластеры – разработанные Францией и Германией и одобренные Украиной шаги по урегулированию ситуации на Донбассе.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк