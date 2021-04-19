Мендель розраховує, що Великдень допоможе розблокувати обмін полоненими

В Офісі президента Володимира Зеленського сподіваються, що прийдешній Великдень стане хорошим приводом для розблокування обміну полоненими на Донбасі.

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Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в програмі "Погляд з Банкової" на каналі "Дім".

Вона нагадала, що процес обміну "всіх на всіх" було розпочато в 2019 році, але зараз він заблокований, а цей пункт – один з важливих пунктів того, як рухатися далі в контексті Нормандського формату.

"Давайте згадаємо, що скоро Великдень. Це хороший привід для того, щоб, можливо, активізувати процес обміну" , – зазначила Мендель.

Крім того, серед важливих пунктів, вирішення яких ще належить досягти, прес-секретар президента назвала такі:

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виконати досягнуті на зустрічі в грудні 2019 року домовленості про припинення вогню;

відкрити рух через КПВВ на непідконтрольною території.

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Вона додала, що Україна, як і раніше, має намір рухатися дипломатичним шляхом і що на зустрічі президентів Франції Еммануеля Макрона і України Володимира Зеленського також обговорювалися так звані кластери – розроблені Францією і Німеччиною і схвалені Україною кроки зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Франції 16 квітня зокрема обговорювалася можливість продовження переговорів у Нормандські форматі і основні інструменти мирного врегулювання на Донбасі.

Раніше спікер ТКГ з Донбасу Олексій Арестович повідомив, що бойовики незаконно утримують на окупованій частині Донбасу близько 300 людей, але про новий обмін полонених поки що не йдеться, хоча це питання постійно порушується.

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