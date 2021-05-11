Вирішував із Путіним кримські справи і хотів платити податки в РФ. Баканов про підозру Медведчуку

Нардепа підозрюють у тому, що перереєстрував свою компанію в РФ, щоб продовжувати працювати в Криму

/ Фото: kremlin.ru

Народний депутат Віктор Медведчук вирішував із президентом Росії Володимиром Путіним питання свого бізнесу в окупованому Криму. Медведчук за незаконною схемою перереєстрував компанію "Нові проекти" в Росії, щоб зберегти можливість розробляти родовище газу "Глибоке" на кримському шельфі.

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Про це на брифінгу заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.

"Схематоз полягав ще в тому, що певні підприємства, які мали реєстрацію не на території Криму, наприклад, київську, як у нашому випадку, перереєструвалися завдяки прийнятому "закону" на тимчасово окупованій території. Першопрохідником схеми виявилося ТОВ "Нові проекти", яке, на нашу думку, афілійоване з Медведчуком", – розповів Баканов.

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За його словами, участь Медведчука в цій компанії безпосередньо підтверджена експертизою, яка проведена в рамках кримінальної справи.

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"Більше того, за версією слідства, що підтверджено експертизою, сам Медведчук відправив листа за цим проектом, адресованого президенту РФ Володимиру Путіну. На нашу думку, це нонсенс, що народний депутат України сприяє і легітимізує окупацію Кримського півострова", – додав глава СБУ.

Баканов також повідомив, що Медведчук намагався платити податки не в Україні, а в Росії.

Раніше новини "Сьогодні" зібрали інформацію про резиденції, особняки і яхти Медведчука.