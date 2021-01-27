Майкл Карпентер о планах Байдена: восстановить отношения с ЕС, усилить НАТО и сдерживать Россию

Политика предыдущей администрации будет повернута на 180 градусов, говорит эксперт

Новоизбранный президент США Джозеф Байден в своей внешней политике сконцентрируется на сотрудничестве с Евросоюзом, укреплении НАТО и противостоянии России и Китаю.

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Об этом многолетний внешнеполитический советник Байдена, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию Майкл Карпентер заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Центральной темой внешней политики президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей", – сказал Карпентер.

В частности, будут нормализованы отношения с ЕС, которые ухудшились при президенте Дональде Трампе.

"Сотрудничество с нашими европейскими друзьями после постковидного восстановления, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией – как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС в качестве стратегического противника – все это будет повернуто на 180 градусов", – сказал он.

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"Мы будем считать ЕС своим первоочередным партнером, а НАТО – оплотом трансатлантических отношений", – отметил Карпентер.

Он напомнил, что Трамп в свое время поставил под сомнение правомерность и надежность 5-й статьи договора НАТО, которая обязывает членов Альянса защищать друг друга.

"Думаю, президент Байден как можно быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное – в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья не стоит той бумаги, на которой она написана", – подчеркнул советник Байдена.

Он также отметил, что США продолжат политику сдерживания России и Китая.

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"Президент Байден понимает, что речь идет не просто о конкуренции государств, имеющих конфликт интересов. Это фундаментальное столкновение между либеральной демократией и авторитарной олигархией или авторитарной клептократией", – подчеркнул он.

Напомним, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 27 января заявил, что с поддержкой США Украина может стать членом НАТО, это – историческая миссия.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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