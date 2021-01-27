Яценюк: С поддержкой США Украина может стать членом НАТО, это – историческая миссия

Членство Украины в НАТО – это историческая миссия, которой можно достичь. Новая администрация США дает нам шанс сделать это, хотя Киев потерял такую возможность в 2008 году. Украине следует использовать новую возможность вступить в НАТО, чтобы получить план действий по членству в Альянсе.

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Об этом заявил премьер-министр (2014-2016), председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 27 января.

Политик убежден, что новая администрация США будет защищать и поддерживать Украину, как это происходило во времена администрации Обамы-Байдена. Он процитировал историческую речь тогда вице-президента Байдена в Верховной Раде в 2015 году, когда он сказал, что США не признает сферу влияния ни за одной страной, а суверенные государства имеют право на собственные решения и на выбор союзов.

"Убежден, что это очень четкий знак, что Соединенные Штаты при администрации Байдена сделают все возможное, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", – подчеркнул Яценюк.

Председатель КФБ подчеркнул, что это может стать исторической миссией новой администрации США: "Защитить Украину, сделать неотъемлемой частью самого сильного демократического альянса в мире – НАТО".

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Яценюк подчеркнул, что на повестке двусторонних отношений Украины и США в первую очередь должно стоять восстановления территориальной целостности и независимости Украины: "Мы убеждены, что американская администрация никогда не признает незаконную аннексию, будет давить на Россию и накладывать санкции, пока РФ полностью не выполнит Минские договоренности – не в российской интерпретации, а в украинской, в интересах украинского народа".

Кроме того, он выразил надежду на поддержку экономических реформ в Украине со стороны новой администрации США.

Еще один вопрос на повестке дня – это поддержка украинской армии, подчеркнул глава КФБ: "Мы убеждены, что новая администрация поможет украинской армии стать более мощной и предоставит ей летальное оборонительное оружие".

"Ожидаем, что администрация восстановит прочный альянс между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ведь это была цель России – подорвать единство между США и ЕС и так победить в битве против демократии в Европе и Штатах", – подчеркнул он.

Еще одним вызовом для Украины Яценюк назвал коррупцию: "Правительство и президент должны быть решительными во внедрении реформ и восстановлении программы с МВФ. Несмотря на то, что это очень болезненный путь, но нам необходимо его пройти".

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Яценюк подчеркнул, что "очень оптимистичен" относительно будущего двусторонних отношений: "США прошли тест на демократию. После всего случившегося США стали даже сильнее. Соединенные Штаты были, есть и будут образцом реальной демократии. А чем сильнее Америка – тем сильнее Украина, и наоборот. Поэтому мы должны объединить усилия и сделать США и Украину более процветающими. И мы имеем возможность этого добиться с новой администрацией и новым президентом США".

Напомним, ранее на онлайн-дискуссии КФБ Яценюк заявил, что стране необходимо объединенное национальное лидерство.

Киевский форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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