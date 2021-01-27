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Майкл Карпентер про плани Байдена: відновити стосунки з ЄС, посилити НАТО і стримувати Росію

27 січня, 15:39

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Політика попередньої адміністрації буде повернута на 180 градусів, каже експерт

Новообраний президент США Джозеф Байден у своїй зовнішній політиці сконцентрується на співпраці з Євросоюзом, зміцненні НАТО і протистоянні Росії та Китаю.

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Про це багатолітній зовнішньополітичний радник Байдена, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Центральною темою зовнішньої політики президента Байдена, як він і наголошував, є відновлення та зміцнення наших альянсів та партнерських зв’язків", – сказав Карпентер.

Зокрема, будуть нормалізовані відносини з ЄС, які погіршилися за президентства Дональда Трампа.

"Співпраця з нашими європейськими друзями щодо постковідного відновлення, активізація торгівлі та зменшення бар’єрів, створених попередньою адміністрацією – як ви знаєте, попередня адміністрація розглядала ЄС як стратегічного супротивника, – все це буде повернуто на 180 градусів", – сказав він.

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"Ми вважатимемо ЄС своїм першочерговим партнером, а НАТО – оплотом трансатлантичних відносин", – наголосив Карпентер.

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Він нагадав, що Трамп свого часу поставив під сумнів правомірність та надійність 5-ї статті договору НАТО, яка зобов’язує членів Альянсу захищати один одного.

"Думаю, президент Байден якнайшвидше скористається можливістю, щоб зміцнити НАТО не лише в сенсі сил та засобів, мобільності та боєготовності, що, безумовно, вкрай важливо, а найголовніше – в плані згуртованості НАТО для політичного консенсусу. Без якого, до речі, 5-та стаття не варта того паперу, на якому вона написана", – підкреслив радник Байдена.

Він також зазначив, що США продовжать політику стримування Росії та Китаю.

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"Президент Байден розуміє, що йдеться не просто про конкуренцію держав, що мають конфлікт інтересів. Це фундаментальне зіткнення між ліберальною демократією і авторитарною олігархією чи авторитарною клептократією", – наголосив він.

Нагадаємо, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 27 січня заявив, що з підтримкою США Україна може стати членом НАТО, це – історична місія.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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