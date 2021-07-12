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Марчук: Путин может преподнести "сюрпризы" ко Дню Независимости Украины

12 июля 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-глава СБУ рассказал, есть ли угроза широкомасштабного наступления по всей границе на Украину в ближайшие месяцы

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, но ко Дню Независимости могут быть серьезные провокации, не исключено, что со стороны Беларуси.

Об этом рассказал в интервью Крым.Реалии бывший министр обороны и секретарь СНБО, экс-глава СБУ Евгений Марчук.

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По его словам, Россия попытается дискредитировать 30-летие независимости нашей страны, и может это сделать "в совершенно неожиданной сфере и даже с белорусского направления", поскольку Путин уже заканчивает осваивать Беларусь.

"Они и так "союзное государство". Это я беру как гипотезу, что можно с белорусского направления создать нам проблемы. Придумают какой-нибудь повод. Я допускаю, что могут быть серьезные акции против Украины. Тем более что России очень важно дискредитировать 30-летие независимости Украины. По логике российских СМИ, надо дискредитировать президента Зеленского, не имеющего никакого отношения к 30-летию. Ему не так это будет больно, это не его заслуги. Это такая российская логика примитивная, циничная", – сказал Марчук.

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В то же время экс-глава СБУ считает, что широкомасштабного наступления по всей границе на Украину не будет.

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"Но помним слова Путина: "Организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Это невозможно перевести на логику нормального человека со здравым смыслом", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Зеленский озвучил сроки самого опасного для Украины периода, когда может напасть Россия.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал нам, что "светит" России, если открыто нападет на Украину. По его мнению, вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы

Смотрите также в нашем сюжете, что Путин недавно рассказывал об Украине во время прямой линии в России:

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