Марчук: Путін може піднести "сюрпризи" до Дня Незалежності України

Ексглава СБУ розповів, чи є загроза широкомасштабного наступу по всьому кордону на Україну найближчими місяцями

Володимир Путін / Фото: kremlin.ru

Росія не піде на повномасштабне вторгнення в Україну, але до Дня Незалежності можуть бути серйозні провокації, не виключено, що з боку Білорусі.

Про це розповів в інтерв'ю Крим.Реаліі колишній міністр оборони і секретар РНБО, ексглава СБУ Євген Марчук.

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За його словами, Росія спробує дискредитувати 30-річчя незалежності нашої країни, і може це зробити "в абсолютно несподіваній сфері і навіть з білоруського напрямку", оскільки Путін вже закінчує освоювати Білорусь.

"Вони і так "союзна держава". Це я беру як гіпотезу, що можна з білоруського напрямку створити нам проблеми. Придумають якийсь привід. Я допускаю, що можуть бути серйозні акції проти України. Тим більше, що Росії дуже важливо дискредитувати 30-річчя незалежності України. За логікою російських ЗМІ, треба дискредитувати президента Зеленського, що не має жодного відношення до 30-річчя. Йому не так це буде боляче, це не його заслуги. Це така російська логіка примітивна, цинічна", – сказав Марчук.

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Водночас ексглава СБУ вважає, що широкомасштабного наступу по всьому кордону на Україну не буде.

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"Але пам'ятаємо слова Путіна: "Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували". Це неможливо перевести на логіку нормальної людини зі здоровим глуздом", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку червня Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого для України періоду, коли може напасти Росія.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав нам, що "світить" Росії, якщо відкрито нападе на Україну. На його думку, ймовірність загрози російського вторгнення існує, але оточення Путіна навряд чи дозволить йому здійснити ці плани

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