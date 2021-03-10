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Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации

10 марта, 11:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне политику сделали прививку дозой индийского препарата Covishield

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко после вакцинации от COVID-19 сообщил, что у него проявился побочный эффект.

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Об этом он написал в Telegram.

"Температура действительно поднялась, но это нормальная реакция на прививку. В этом нет ничего страшного или смертельного. Не переживайте и вакцинируйтесь", – написал нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", нардеп вакцинировался 9 марта в Одессе. По его словам, он воспользовался остатками вакцины, от которых отказались люди из приоритетной группы (вероятно, медики). Отметим, что недавно в Украине внесли изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям.

Также министр здравоохранения Максим Степанов уже рассказывал, какие могут быть "побочки" от вакцинации. Он уверяет, что побочные эффекты есть при любой вакцинации, и это нормальное явление.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Алексей Гончаренко побочный эффект

Источник: Сегодня

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