Ляшко о выборах в Бахмаче: Мы победили, но не смогли одолеть подкуп и коррупцию

В каждом черниговском селе знают, что кандидат от власти Гунько раздавал деньги, заявил лидер "Радикальной партии"

На довыборах в Верховную Раду в 208-м округе в Бахмаче Черниговской области кандидат от власти Анатолий Гунько занимался подкупом тысяч избирателей.

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Об этом другой кандидат по 208-му округу, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина".

"Результаты выборов в 208-м округе, где мы победили, искаженные подкупом и фальсификациями. В каждом черниговском селе знают, что кандидат от власти Гунько раздавал деньги. Вся эта сеть – тысячи людей, которые были куплены, пришли и проголосовали", – заявил политик.

Ляшко подал заявление в прокуратуру о фальсификациях на 208-м участке и требует увольнения руководителя Черниговской областной полиции.

"Мы победили, но не смогли одолеть подкуп и коррупцию. А коррупция в стране начинается с выборов. У меня документально зафиксированы все нарушения. Правоохранительные органы только способствовали махинациям. Мы требуем пересчета голосов, и если нужно, пойдем в суд".

По словам Ляшко, результаты выборов не отвечаю реальной картине – несколько независимых друг от друга соцопросов прогнозировали именно его победу.

Он обращает внимание на участки, в которых была зафиксирована явка порядка 80% – в то время, когда в целом по стране она не превышала 37%.

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Именно на этих участках, уверен лидер "Радикальной партии", и происходили нарушения – люди голосовали за деньги, а бюллетени банально подделывались.

По результатам обработки 96% бюллетеней, "слуга народа" Анатолий Гунько опережает "радикала" Олега Ляшко почти на два процента голосов избирателей: 33,91% (20 077 голосов) против 31,95% (18 918 голосов).

Третье место – у самовыдвиженки Людмилы Давиденко, вдовы мажоритарщика с 208-го округа Валерия Давиденко, застрелившегося в мае 2020-го: 26,74% (15 830 голосов).

Напомним, Ляшко заявил, что, согласно параллельному подсчету голосов, он уверенно побеждает на довыборах в Раду на 208-м округе. По его словам, окружная избирательная комиссия пытается сфальсифицировать результаты выборов в пользу кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько под видом уточнения части протоколов с участковых избирательных комиссий.

Обращение Ляшко. Источник: facebook.com/O.Liashko

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Также напомним, что руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что партия "Слуга народа" с помощью грязных методов пытается обеспечить победу своего кандидата на 208-м округе.

Партия "Батькивщина" также требует наказать исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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