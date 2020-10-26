"Батькивщина" требует наказать исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе

Партия "Батькивщина" обеспокоена ситуацией, сложившейся на довыборах в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области.

Реклама

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко. Наверное, именно приближение неминуемого поражения выдвиженца от "Слуг народа" заставило власть потерять голову и, вспомнив позорный опыт предшественников, прибегнуть к грязным технологиям и откровенным фальсификациям", – заявляют в "Батькивщине".

В партии подчеркнули, что "власть не останавливалась ни перед чем" – админресурс, подкуп, запугивание, "сетки", клевета, незаконная агитация в день голосования.

"Поняв, что ее кандидат, однако, проиграл, уже после закрытия участков взялась искажать результаты волеизъявления людей. Это безобразие должно быть остановлено!" – возмущаются в "Батькивщине".

Реклама

Партия требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы – дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления результатов, а также привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе.

"Власть, которая позорно проиграла местные выборы и опозорила институт президентства своим фейковым "опросом", должна признать поражение и прекратить издеваться над людьми и законом", - говорится в заявлении.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко не признает результаты выборов в 208-м округе и требует расследования фактов подкупа избирателей. По его словам, по всем опросам, именно он побеждал в округе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама