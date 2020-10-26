Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости политики

"Батькивщина" требует наказать исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе

26 октября, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Партия призвала прекратить издеваться над людьми и законом

Партия "Батькивщина" обеспокоена ситуацией, сложившейся на довыборах в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области.

Реклама

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии.

"Все социологические опросы, которые проводились там во время кампании, фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко. Наверное, именно приближение неминуемого поражения выдвиженца от "Слуг народа" заставило власть потерять голову и, вспомнив позорный опыт предшественников, прибегнуть к грязным технологиям и откровенным фальсификациям", – заявляют в "Батькивщине".

В партии подчеркнули, что "власть не останавливалась ни перед чем" – админресурс, подкуп, запугивание, "сетки", клевета, незаконная агитация в день голосования.

"Поняв, что ее кандидат, однако, проиграл, уже после закрытия участков взялась искажать результаты волеизъявления людей. Это безобразие должно быть остановлено!" – возмущаются в "Батькивщине".

В тренде
Неизвестные с битами избили экс-министра Швайку: фото
Реклама

Партия требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а правоохранительные органы – дать оценку каждому заявлению о нарушении закона во время кампании и установления результатов, а также привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе.

"Власть, которая позорно проиграла местные выборы и опозорила институт президентства своим фейковым "опросом", должна признать поражение и прекратить издеваться над людьми и законом", - говорится в заявлении.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко не признает результаты выборов в 208-м округе и требует расследования фактов подкупа избирателей. По его словам, по всем опросам, именно он побеждал в округе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада довыборы Олег Ляшко Батькивщина выборы 2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты
Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчетыУкраина
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборыПолитика
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опрос
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опросУкраина
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в УкраинеПолитика
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналисткуПолитика
Выборы в советы. В
Выборы в советы. В "Слуге народа" заявили о своей победеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять