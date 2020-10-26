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Власть использует фальсификации на 208-м округе для победы своего кандидата – Турчинов

26 октября, 22:16

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

По словам политика, такой произвол на выборах возвращает нашу страну в домайдановские времена

Партия "Слуга народа" с помощью грязных методов пытается обеспечить победу своего кандидата на довыборах в Верховную Раду на 208-м избирательном округе.

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Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

"Использование админресурса, фальсификации результатов и подкуп избирателей снова возвращаются в украинскую избирательную гонку", – сказал он.

Турчинов подчеркнул, что агитация за "Слуг народа" в день выборов в виде "преЗедентского опроса", построенные "сетки" для подкупа, грязные пропагандистские технологии и заказные уголовные дела не помогли партии власти.

"Слуги народа" позорно проиграли местные выборы. Но они не останавливаются и пытаются такими же методами обеспечить победу кандидата от СН на 208-м округе, где происходят довыборы в Верховную Раду Украины", - заявил он.

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"Да, по социологическим опросам, там убедительную победу одерживает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. В то же время, власть пытается протащить своего кандидата", – сказал Александр Турчинов.

Он отметил, что все многочисленные заявления о подкупе избирателей и нарушении избирательно законодательства на 208-м округе остаются без рассмотрения.

"Олег Ляшко не является представителем и даже союзником ЕС. Но молчать нельзя! Подобный произвол на выборах унижает страну и возвращает нас в домайдановские времена, которые, очевидно, близки по духу действующему руководству страны", – резюмировал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности".

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко не признает результатов выборов на 208-м округе и требует расследования фактов подкупа избирателей. По его словам, по всем опросам, именно он побеждал на округе.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Олег Ляшко Александр Турчинов подкуп избирателей местные выборы
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