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Львовский облсовет требует освободить Стерненко и расследовать громкое дело

23 февраля, 19:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Депутаты надеются на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции

Львовский областной совет поддержал инициативу о необходимости освобождения активиста Сергея Стерненко, которого Приморский суд Одессы приговорил к 7 годам заключения за похищение человека и использование оружия без права на него.

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Об этом депутат Львовского облсовета Иванна Герус пишет на своей странице в Facebook.

За проголосовал 61 депутат, против не было никого, воздержались трое и двое – не голосовали.

"Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для властей на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование громкого дела. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям", – говорится в обращении.

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Напомним, после вынесения приговора активисту, под стены суда подтянулись соратники Стерненко – они блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты, произошли столкновения с правоохранителями.

Также сообщалось, что прямо из зала суда Стерненко якобы позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы "поблагодарить" за приговор, однако пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла такой разговор.

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приговор освобождение апелляция львовский облсовет стерненко

Источник: Сегодня

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