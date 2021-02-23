Львівська облрада вимагає звільнити Стерненка і розслідувати гучну справу

Депутати сподіваються на відновлення справедливості під час розгляду апеляції

Львівська обласна рада підтримала ініціативу щодо необхідності звільнення активіста Сергія Стерненка, якого Приморський суд Одеси засудив до 7 років ув’язнення за викрадення людини і використання зброї без права на неї.

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Про це депутат Львівської облради Іванна Герус пише на своїй сторінці у Facebook.

За проголосував 61 депутат, проти не було нікого, утрималися троє і двоє – не голосували.

"Наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно — лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів", — йдеться у зверненні.

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Нагадаємо, після винесення вироку активісту, під стіни суду підтягнулися соратники Стерненка – вони блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти його до СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети, відбулися сутички із правоохоронцями.

Також повідомлялося, що прямо із залу суду Стерненко начебто зателефонував президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретарка глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

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