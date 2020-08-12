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Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев"

12 августа, 15:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинская сторона хочет получить 28 боевиков из 33 задержанных в Минске

Недавно в МИД сообщали, что Украина потребовала у Беларуси экстрадиции арестованных "вагнеровцев". Теперь в Офисе генерального прокурора подтвердили, что в белорусскую прокуратуру отправлен соответствующий запрос о выдаче 28 наемников из ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В ведомстве отметили, что еще 11 августа направили запрос относительно экстрадиции 28 "вагнеровцев", среди которых девять граждан Украины. Всем им заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и избрана мера пресечения в виде ареста. Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Беларуси.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко обещал дать "зеленый свет" на экстрадицию боевиков Вагнера. По его словам, прокуратура и другие правоохранительные органы Беларуси в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину. Он даже пригласил в Минск генпрокуроров Украины и РФ, чтобы обсудить ситуацию с арестованными наемниками и решить этот вопрос. Однако эта встреча так и не состоялась.

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В то же время в Офисе генпрокурора Украины сначала заявили, что официального приглашения от белорусской стороны не поступало. Позже Венедиктова созвонилась с генпрокурором Беларуси и обсудила выдачу Украине наемников Вагнера.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь экстрадиция ЧВК Вагнера Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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