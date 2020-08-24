Кулеба сравнил ситуацию в Беларуси и Майдан в Украине в 2014 году

В Минске на протесты уже выходят около 200 тысяч людей, однако не стоит это сравнивать с Майданом в Киеве 2014 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что в своем время Украина выбирала путь своего развития, а белорусы лишь хотят сменить своего президента. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Германии Хайко Маасом пресс-конференции.

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"Украина заинтересована в независимой и демократичной Беларуси. Любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины", – сказал он.

Министр напомнил, что между Украиной и Беларусью длинная граница, и Киев рассчитывает, что эта часть украинской границы будет дружественной и безопасной.

"Я бы не сравнивал ситуацию 2014 года в Украине – Майдан, Революцию Достоинства – и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться похожими, но между ними есть одно фундаментальное отличие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы высказывают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетия удерживает власть в стране. Но сейчас не идет речь в Беларуси о выборе движения этой страны. Это фундаментальное отличие – на него нужно обращать внимание", – объяснил глава МИД Украины.

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Кулеба отметил, что реальную поддержку Запада Украина начала чувствовать только после победы Революции Достоинства. Однако и во время самого Майдана чувствовалась политическая поддержка после заявления с Запада.

"Но по-настоящему машина поддержки развернулась после того, как было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому выбор, в первую очередь, должен сделать белорусский народ, и на основании этого выбора ЕС будет принимать решение о том, как дальше поддерживать Беларусь", – резюмировал министр.

Видео: Facebook / МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба рассказывал, что если Россия введет войска в Беларусь, ситуация для Украины изменится. Украина может быть почти окружена Россией, если "падет" Беларусь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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