Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

Кулеба сравнил ситуацию в Беларуси и Майдан в Украине в 2014 году

24 августа, 14:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины, отметил министр

В Минске на протесты уже выходят около 200 тысяч людей, однако не стоит это сравнивать с Майданом в Киеве 2014 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что в своем время Украина выбирала путь своего развития, а белорусы лишь хотят сменить своего президента. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Германии Хайко Маасом пресс-конференции.

Реклама

"Украина заинтересована в независимой и демократичной Беларуси. Любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины", – сказал он.

Министр напомнил, что между Украиной и Беларусью длинная граница, и Киев рассчитывает, что эта часть украинской границы будет дружественной и безопасной.

"Я бы не сравнивал ситуацию 2014 года в Украине – Майдан, Революцию Достоинства – и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться похожими, но между ними есть одно фундаментальное отличие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы высказывают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетия удерживает власть в стране. Но сейчас не идет речь в Беларуси о выборе движения этой страны. Это фундаментальное отличие – на него нужно обращать внимание", – объяснил глава МИД Украины.

Читайте также: Кравчук призвал Лукашенко прекратить насилие: Никто не избежит высшей меры наказания за преступление

В тренде
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
Реклама

Кулеба отметил, что реальную поддержку Запада Украина начала чувствовать только после победы Революции Достоинства. Однако и во время самого Майдана чувствовалась политическая поддержка после заявления с Запада.

"Но по-настоящему машина поддержки развернулась после того, как было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому выбор, в первую очередь, должен сделать белорусский народ, и на основании этого выбора ЕС будет принимать решение о том, как дальше поддерживать Беларусь", – резюмировал министр.

Видео: Facebook / МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба рассказывал, что если Россия введет войска в Беларусь, ситуация для Украины изменится. Украина может быть почти окружена Россией, если "падет" Беларусь.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Майдан Беларусь Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук дал Зеленскому два совета
Кравчук дал Зеленскому два советаПолитика
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)Россия
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять