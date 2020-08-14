Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости политики

Кулеба: Если Россия введет войска в Беларусь, ситуация для Украины изменится

14 августа, 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина может быть почти окружена Россией, если падет Беларусь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия заинтересована в ослаблении Беларуси и она может воспользоваться сложившейся там ситуацией. Если туда зайдут российские войска, то это будет серьезной угрозой для Украины.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"В интересах России является ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в которых она хочет укреплять свои позиции. И так же, как традиционно дипломатично Россия говорит о сильной Беларусь и желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется "легкой добычей" для Российской Федерации", – сказал он.

Поэтому для Украины на выходе из этого кризиса нужна суверенная и независимая Беларусь. Говоря о возможном сценарии с вводом российских войск в эту страну, для Украины, говорит он, это будет особенно опасно.

В тренде
Расстрел Майдана: делом беглого командира роты "Беркута" займется ГБР

"Я вам скажу откровенно, что тот, кто анализирует концентрацию вооруженных сил Российской Федерации вдоль нашей прямой двухсторонней границы, то уже может прийти к выводу, насколько мощная военная сила сконцентрирована вдоль границы и которая может быть потенциально использована для наступательных действий. Безусловно, если ситуация изменится таким образом, что российские войска окажутся в Беларуси, я не хочу об этом даже думать и хочу очень четко об этом заявить. Но мы должны учитывать все сценарии, потому что никто не мог даже представить в 2014 году начало незаконной оккупации Крыма или начало войны на Донбассе… Если эта граница, прямая граница столкновения с российскими вооруженными силами, увеличится, безусловно, это кардинально изменит ситуацию с безопасностью для Украины. И ухудшит ее, будем откровенны. Именно поэтому я еще раз подчеркиваю: нам нужна независимая, сильная Беларусь как суверенная страна, которая полностью контролирует ситуацию вдоль своей границы", – объяснил министр.

Реклама

Напомним, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если действующий белорусский президент лишится власти, то это может обернуться для Украины прямой войной с Россией.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Беларусь войска РФ Дмитрий Кулеба
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МИД Украины разыскивает задержанных в Беларуси украинцев
МИД Украины разыскивает задержанных в Беларуси украинцевПолитика
"Не нарушали никаких законов": Ермак отреагировал на задержание украинцев в БеларусиПолитика
"Возможно, его изолируют уже свои": эксперт объяснил "пропажу" ЛукашенкоПолитика
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев
В МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцевПолитика
Касается нацбезопасности Украины: в СНБО сделали заявление о ситуации в Беларуси
Касается нацбезопасности Украины: в СНБО сделали заявление о ситуации в БеларусиПолитика
Революции не будет: эксперт объяснил, почему Беларусь не повторит судьбу Украины
Революции не будет: эксперт объяснил, почему Беларусь не повторит судьбу УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять