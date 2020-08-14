Кулеба: Если Россия введет войска в Беларусь, ситуация для Украины изменится

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Россия заинтересована в ослаблении Беларуси и она может воспользоваться сложившейся там ситуацией. Если туда зайдут российские войска, то это будет серьезной угрозой для Украины.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"В интересах России является ослабление стран, в отношении которых она имеет активную внешнюю политику и в которых она хочет укреплять свои позиции. И так же, как традиционно дипломатично Россия говорит о сильной Беларусь и желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется "легкой добычей" для Российской Федерации", – сказал он.

Поэтому для Украины на выходе из этого кризиса нужна суверенная и независимая Беларусь. Говоря о возможном сценарии с вводом российских войск в эту страну, для Украины, говорит он, это будет особенно опасно.

"Я вам скажу откровенно, что тот, кто анализирует концентрацию вооруженных сил Российской Федерации вдоль нашей прямой двухсторонней границы, то уже может прийти к выводу, насколько мощная военная сила сконцентрирована вдоль границы и которая может быть потенциально использована для наступательных действий. Безусловно, если ситуация изменится таким образом, что российские войска окажутся в Беларуси, я не хочу об этом даже думать и хочу очень четко об этом заявить. Но мы должны учитывать все сценарии, потому что никто не мог даже представить в 2014 году начало незаконной оккупации Крыма или начало войны на Донбассе… Если эта граница, прямая граница столкновения с российскими вооруженными силами, увеличится, безусловно, это кардинально изменит ситуацию с безопасностью для Украины. И ухудшит ее, будем откровенны. Именно поэтому я еще раз подчеркиваю: нам нужна независимая, сильная Беларусь как суверенная страна, которая полностью контролирует ситуацию вдоль своей границы", – объяснил министр.

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Напомним, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если действующий белорусский президент лишится власти, то это может обернуться для Украины прямой войной с Россией.

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