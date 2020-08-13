Кравчук призвал Лукашенко прекратить насилие: Никто не избежит высшей меры наказания за преступление

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кучма эмоционально призвал белорусского лидера Александра Лукашенко прекратить насилие, иначе, по словам Кравчука, "никто не избежит высшей меры наказания за преступление".

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Кравчук признается, что внимательно следит за драматическими событиями в Беларуси и очень переживает. Он проводит параллели между текущими белорусскими событиями и событиями в Киеве в 2014 году, сообщает Радыё Свабода.

"Я проснулся утром в Киеве в 2014 году, и все телеканалы показали, как силовики избивают мирных жителей, студентов, просто людей, которые вышли на акции протеста. Я своими глазами видел, как окровавленные, избитые люди разбегались в разные стороны. Это произвело на меня невероятное впечатление. Я не просто смотрю на то, что происходит в Беларуси со стороны, я воспринимаю это через призму того, что произошло с нами не так давно. Однако, в отличие от Беларуси, насколько я могу судить по СМИ, у нас это было только в Киеве, на центральном Майдане впервые, а в Беларуси это происходит во всех городах", – заметил бывший лидер государства.

"Поэтому, основываясь только на том, что я испытал, хочу обратиться к властям Беларуси – остановитесь. Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие. Никто. Если они прибегнут к невероятным фальсификациям, правда истории все равно восторжествует", – уверен Кравчук.

Он напомнил, что его отец, погибший во Второй мировой войне, похоронен в Беларуси.

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"Я ужасно волнуюсь. Я уже не оцениваю, даже не возмущаюсь, просто прошу, умоляю ... Как близкое государство, как люди, которые глубоко понимают, потому что это пережили. Люди, остановитесь. Власть, остановите силовиков, потому что, если разжечь ненависть, это может очень плохо кончиться. Не избежать никому самой высшей меры наказания за преступление", – подытожил украинский политик.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Нидерланды осудили насилие против мирных демонстрантов.

Также писалось, что в США конгрессмены призвали власти Беларуси "прекратить бессмысленное насилие".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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