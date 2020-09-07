Кулеба рассказал, когда улучшатся отношения Украины с Венгрией

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, от чего, по его мнению, зависит "глобальное потепление" в отношениях между Украиной и Венгрией и когда оно может произойти. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Комментируя свой сообщение от 2 сентября, что Украина настроена на "глобальное потепление" отношений с Венгрией, он отметил, что это зависит от обеих стран и в первую очередь нужно решить образовательный спор, который он назвал "раздражителем".

"Глобальное потепление будет заключаться в том, что мы сможем решить образовательную спор, возникший из-за позиции Венгрии по украинскому закону об образовании. И когда мы уберем этот раздражитель, мы сможем действительно на очень широком фронте активизировать наше сотрудничество", - считает министр.

По его словам, когда исчезнет "раздражитель", можно будет развивать сотрудничество с Венгрией, в том числе, по евроатлантической интеграции, по привлечению инвестиций в Закарпатскую область, по стратегическим торговым проектам регионального характера.

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"Для этого нужно убрать раздражитель. И мы над этим работаем", – подчеркнул Кулеба.

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Ранее мы сообщали, что, несмотря на то что Украина и Венгрия впервые за семь лет заговорили о сотрудничестве, Будапешт все равно продолжает блокировать евроатлантические устремления Украины – в июле там заявили, что продолжат сохранять вето на заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока Украина не изменит свою политику в обеспечении прав меньшинств.

Напомним, 5 сентября Украина из-за действующих в стране карантинных ограничений запретила въезд на территорию Закарпатской области государственному секретарю Венгрии по вопросам национальной политики Арпаде Потапу.

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