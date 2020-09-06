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Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обстрелов на Донбассе

6 сентября, 22:35

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня за сутки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается обсудить попытки срыва перемирия боевиками на Донбассе с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава дипведомства пишет в Facebook.

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"Я инициировал срочный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", – пишет министр.

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Источник: Сегодня

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