Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается обсудить попытки срыва перемирия боевиками на Донбассе с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава дипведомства пишет в Facebook.

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"Я инициировал срочный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", – пишет министр.

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