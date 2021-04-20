Кулеба озвучил тревожный сценарий, когда Россия будет готова напасть на Украину

Кремль собрал у наших границ силу, которой не было даже в 2014 году, говорит украинский дипломат

Через несколько недель Россия будет готова к нападения на Украину, однако станет ли она придерживаться такого сценария – спрогнозировать невозможно.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Украинская правда.

Он напомнил, что количество российских войск у украинских границ сейчас больше, чем было в 2014 году, поэтому Киев не может исключать ни одного сценария развития событий.

"Мы не можем быть уверены, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это спустя несколько недель", – заявил дипломат.

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"Мы не можем назвать точную дату или время, когда она перейдет линию разграничения, вызвав новую волну эскалации, но мы точно видим стратегическую подготовку России, военную подготовку. Поэтому сейчас от Украины и всех тех, кто уважает международное право, зависит сдерживание Путина от дальнейшей агрессии", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, Кулеба заявил, что Россия и боевики всячески пытаются спровоцировать украинских военных на Донбассе. Чаще всего для этого используют снайперов, но украинским военным запретили отвечать на провокации.

Видео: Сегодня

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