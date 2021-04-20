Кулеба озвучив тривожний сценарій, коли Росія буде готова напасти на Україну

Кремль зібрав біля наших кордонів силу, якої не було навіть 2014 року, каже український дипломат

Через кілька тижнів Росія буде готова до нападу на Україну, однак чи дотримається вона такого сценарію – спрогнозувати неможливо.

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Про це заявив міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба, повідомляє Українська правда.

Він нагадав, що кількість російських військ біля українських кордонів зараз більша, аніж була 2014 року, тож Київ не може виключати жодного сценарію розвитку подій.

"Ми не можемо бути впевненими, чи вирішить Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це за кілька тижнів", – заявив дипломат.

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"Ми не можемо назвати точну дату чи час, коли вона перейде лінію розмежування, спричинивши нову хвилю ескалацію, але ми точно бачимо стратегічну підготовку Росії, військову підготовку. Тому наразі від України та всіх тих, хто поважає міжнародне право, залежить стримування Путіна від подальшої агресії", – підкреслив глава МЗС України.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Росія і бойовики всіляко намагаються спровокувати українських військових на Донбасі. Найчастіше для цього використовують снайперів, але українським військовим заборонили відповідати на провокації.

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