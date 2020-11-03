Кто такой Сарик Андреасян, которого Зеленский пустил в свой дом, а теперь обвинил в фейках

В 2010-2011 года тогда еще актер Зеленский снялся в комедии Андреасяна

Российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер Сарик Андреасян, который обвинил украинского президента Владимира Зеленского в поставках оружия Азербайджану, давно знаком с нынешним главой нашего Государства.

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Сарик Сартирасян играл в КВН в команде "Настоящие армяне".

Фото: instagram.com/p/CHCP0ipjKot

В 2010-2011 года тогда еще актер Зеленский снялся в комедии Андреасяна "Служебный роман. Наше время".

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Фото: соцсети

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Отметим, Сарик Андреасян снял десятки фильмов, среди которых: "Мамы", "Тот еще Карлосон", "Что творят мужчины!", "Беременный", "Ограбление по-американски" и другие, а также сериал "Нагиев на карантине".

Напомним, отвечая на обвинения Андреасяна, Зеленский напомнил режиссеру об их дружбе: "мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду".

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Как известно Сарик Андреасян заявил, что оружие, которое Украина якобы поставляет Азербаджану, Баку использует против армянских военных в Нагорном Карабахе.

Владимир Зеленский призвал режиссера не распространять фейки.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Баку и Ереван прекратить кровопролитие, по его словам, Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

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