Война в Карабахе: Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Баку и Ереван прекратить кровопролитие. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией на Кавказе. Он напомнил, что на днях созванивался с министром иностранных дел Азербайджана.

"Наша позиция очень четкая. Война – это всегда горе, жертвы, разрушения. Мы сожалеем относительно того, что сейчас на Кавказе происходят эти события. Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться. Это очаги нестабильности в Европе. Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – сказал Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что самое главное – это ни в коем случае нельзя разжигать еще больше и без того высокий градус противостояния между Арменией и Азербайджаном. Он призывает к снижению эмоцией между противоборствующими сторонами и к прекращению кровопролития.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошли танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах объявлены военное положение и мобилизация. В результате первых двух дней боевых действия стороны заявляют о сотнях убитых и раненых, десятках уничтоженной военной техники. Есть жертвы и среди мирного населения. Пока Запад призывает конфликтующие стороны к прекращению боев, Армения и Азербайджан отказались от мира.

В свою очередь Армения обнародовала огромные потери Азербайджана за три дня боев. В Ереване заявили, что армия Карабаха отбила позиции на южном и северном направлениях.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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