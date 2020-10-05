Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному Карабаху

Азербайджан просит Украину и ряд других стран, где есть большие армянские диаспоры, не допустить выезд этнических армян на территорию Нагорного Карабаха, где в настоящий момент продолжаются боевые действия.
Об этом говорится в обращении генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.
Он напомнил, что Ереван призвал армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ появились сообщения о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Нагорного Карабаха.
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Баку просит Киев уделить особое внимание "массовым визитам граждан в Республику Армения".
Ранее МИД Азербайджана обвинил Россию в поставках оружия в Армению.
Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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