Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному Карабаху

Азербайджан просит Украину и ряд других стран, где есть большие армянские диаспоры, не допустить выезд этнических армян на территорию Нагорного Карабаха, где в настоящий момент продолжаются боевые действия.

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Об этом говорится в обращении генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Он напомнил, что Ереван призвал армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ появились сообщения о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Нагорного Карабаха.

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Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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