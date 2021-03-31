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Грызлов снова скандалит из-за Донбасса: в чем обвинили Украину

31 марта, 20:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Представитель РФ в очередной раз хочет рассекретить ведущиеся в ТКГ переговоры

После отказа России поддержать режим тишины на Донбассе с 1 апреля глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов нервно заявил, что власти Украины якобы скрывают свою позицию от сограждан и настаивают на режиме секретности на переговорах.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"Это уже "традиция": представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров", — сказал он.

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Сайт "Сегодня" писал, что в Кремле выразили обеспокоенность из-за якобы эскалации конфликта на Донбассе со стороны Украины. Это, считают российские власти, может привести к "возобновлению" войны.

Напомним, заседание ТКГ по Донбассу 30 сентября 2020 года прервал скандал, когда выяснилось, что российская делегация нарушила тайну переговоров и вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы Контактной группы. А Грызлов даже заявил, что намерен без разрешения Украины опубликовать их.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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переговоры Донбасс скандал обвинение тайна секретность ТКГ Борис Грызлов
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