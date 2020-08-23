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Кравчук дал Зеленскому два совета

23 августа, 08:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Действующий президент ни в коем случае не должен поддаваться на провокации оппонентов

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже давал совет действующему гаранту Владимиру Зеленскому накануне важных переговоров. А теперь посоветовал, как себя вести во внутригосударственных делах.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ".

Он отметил, что Зеленскому очень тяжело, а оппозиция, вместо желания объединить усилия, ставит ему палки в колеса. Однако первый президент подчеркнул, что оппозиция имеет право на критику власти. В связи с этим он дал действующему главе государства два совета.

"Первый мой совет Зеленскому, я всегда говорю: "Владимир Александрович, терпение, большая политическая сила, большая воля – для того, чтобы не поддаться на эти провокации, а делать все, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо, где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти". Это первое. Второе. Те обещания, данные во время выборов президента, надо пытаться внедрить и выполнить. Не все можно выполнить сразу – "вчера обещал, сегодня выполнил". Каждый взрослый человек понимает, в доме своем часто навести порядок за один день очень сложно, а здесь – государство. Надо быть взрослыми людьми. Я ему говорю: "Надо выполнять", – сказал Кравчук.

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Напомним, на днях состоялось первое для Леонида Кравчука заседание в Трехсторонней контактной группе. Зеленский похвалил нового переговорщика и сказал, что полностью им доволен. Также в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" президент прокомментировал включение в состав ТКГ Фокина и Кравчука. По его словам, на сегодняшний день это лучший вариант переговорной группы от Украины по Донбассу.

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Читайте полный текст эксклюзивного интервью с Владимиром Зеленским.

Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским

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Владимир Зеленский советы леонид кравчук
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