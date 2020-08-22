"Лучшего у нас нет" – Зеленский прокомментировал включение в состав ТКГ Фокина и Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему в состав Трехсторонней контактной группы включили бывшего премьер-министра Витольда Фокина и первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Глава страны подчеркнул, что переговоры проводить очень сложно и вспомнил о том, как это делал Леонид Кучма.

"Я хочу сразу поблагодарить Леонида Даниловича Кучму. Он действительно не потерял время, а потратил очень много своего сердца для минских переговоров по войне. Это не просто слова. Если встречи идут на протяжении 11, 12, 13, 14 часов – это не просто истощает. Я бывал на таких встречах и в "нормандском формате" – это очень сложно. От твоего слова зависит результат этой встречи. И от твоего слова зависит потом результат для страны. Пусть маленький шаг эта встреча, но все же мы шагаем вперед. Кучма работал профессионально, дипломатично и я его хочу поблагодарить", – сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что Кравчук и Фокин – профессионалы своего дела с патриотической позицией. По мнению Зеленского, Леонид Макарович является одним из лучших украинских дипломатов.

"Леонид Макарович один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак. Такая мощная команда. И Руслан Демченко… Там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю", – отметил Зеленский.

В то же время Фокин для Украины важен тем, что он выходец из проукраинского Донбасса.

"Что касается господина Фокина, он тоже на месте, потому что той стороне тоже важно видеть человека, который тоже с Донбасса: с Донбасса, проукраинского Донбасса, украинского Донбасса. Мне кажется, это правильный опытный, дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в Трехсторонней контактной группе. Мы не просто сделали замену, смену руководства. Действительно, режим тишины соблюдается ежедневно, дальше договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. О точках разведения, об обмене пленными. Уже в техническом направлении сейчас будем идти в итоге к выполнению всего этого", – объяснил президент.

Полное интервью с Владимиром Зеленским смотрите на телеканале "Украина 24" в 12:00 22 августа.

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Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами работы ТКГ под руководством Леонида Кравчука.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не позволил России сорвать будущую встречу в "нормандском формате" – агрессор выдвинул Украине новое требование, но украинская сторона ловко выкрутилась.

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