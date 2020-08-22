"Самая главная задача – закончить войну": эксклюзивное интервью с Владимиром Зеленским

Накануне празднования 29-й годовщины независимости Украины президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" ответил на самые важные и волнующие всех украинцев вопросы. Глава государства говорил об успехах и вызовах для страны и ее власти.

Реклама

Гарант Конституции рассказал о том, как в переговоры по Донбассу вдохнули новую жизнь. Он также объяснил, почему не стоит опасаться повышения минимальной зарплаты, из-за чего некоторые политики и эксперты уже прогнозируют экономический коллапс. Президент также объяснил, как мы вместе можем победить коронавирус.

- С вами общаемся накануне Дня Независимости. За этот год какие были взлеты, какие были падения? Какие были вызовы и победы?

- Мы защищаем Украину, наш суверенитет, наших людей. Люди – главное, поэтому мы, действительно, боремся с вызовами каждый день. Главный вызов для нашей страны – это война на востоке Украины, мы это понимаем. Теряем людей, самых лучших, героев, молодых, которым по 20-30 лет. Самое главное то, что они увидели будущее. Они смотрят только в будущее своей страны, которое защищают.

Недавно приехал с Донбасса, мы там были в очередной раз. Хотя, скажу вам откровенно, не могу даже говорить "очередной", потому что каждый раз все по-другому. Это сложно, несмотря на то, что мы, мужчины, должны быть мужественными всегда, потому что ты видишь этих гигантов души и сердца, героических людей, которые защищают всех нас каждый день.

Реклама

Ты видишь, какие люди твоего поколения – искренние, мощные. Война на востоке – большой вызов для нашей страны. Это самая главная задача для меня как президента, для моей команды. Нужно прекратить войну, закончить ее, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи.

- Год был сложный…

- Был сложный, насыщенный. Один парень с Днепропетровщины говорит мне: "Я тишину не слышал давно. Вообще я ее никогда не слышал". Сегодня, по крайней мере, уже месяц как удерживается, с плюсами и минусами, но удерживается, режим тишины – он сохраняется. Боевых потерь, боевых ранений, боевых летальных случаев в течение месяца нет – я очень этим горжусь. Держу кулаки. Мы получаем сводку в течении суток 3-4 раза. Смотрю – нет военных потерь, и радуюсь, и верю, что это очень серьезный шаг вперед.

О победах самому мне, наверное, говорить сложно. Но, программа "Большое строительство" действительно заработала. В каждой области строятся дороги, и это правда, в 10 раз больше, чем в любой год за последние 6-10 лет. Строятся, есть результаты. Появляются школы садики, спортивные площадки. Это правда. Благодаря "большому строительству" в этом году появляется 130-190 тысяч новых рабочих мест. К сожалению, из-за COVID-19, в Украине наблюдается потеря значительного трудового потенциала, сокращение рабочих мест. Видите, не все зависит от нас. С другой стороны, коронавирус показал, что мы можем возродить медицину и это наша задача. Показал, что у нас есть очень профессиональные, талантливые медики. И там, где мы можем, мы их поддерживаем и финансово, и технически. В целом, надо довести до конца медицинскую реформу, чтобы у нас были не только профессионалы, но и условия на уровне этих профессионалов.

- Возвращаясь к теме Донбасса, как вы считаете чем могут, и могут ли быть полезны Леонид Кравчук и Витольд Фокин для Трехсторонней контактной группы?

Реклама

- Во-первых, я хочу сразу поблагодарить Леонида Даниловича Кучму. Он действительно не потерял время, а потратил очень много своего сердца для минских переговоров по войне. Это не просто слова. Если встречи идут на протяжении 11, 12, 13, 14 часов – это не просто истощает. Я бывал на таких встречах и в "нормандском формате" – это очень сложно. От твоего слова зависит результат этой встречи, и потом результат для страны. Пусть эта встреча – маленький шаг, но все же мы двигаемся вперед. Кучма работал профессионально, дипломатично, и я его хочу поблагодарить.

Что касается Кравчука и Фокина, – это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак. Такая мощная команда. И Руслан Демченко… Там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю.

Что касается господина Фокина, он тоже на своем месте, потому что той стороне важно видеть человека, который тоже с Донбасса – проукраинского, украинского Донбасса. Мне кажется, это правильный дипломатический баланс, который сегодня представляет Украину в Трехсторонней контактной группе. Мы не просто провели смену руководства. Действительно, режим тишины соблюдается ежедневно, договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. Договорились о точках разведения, об обмене пленными. Сейчас будем к выполнению всего этого уже в техническом направлении. Договорились о встрече советников в "нормандском формате": на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров.

- Что вообще будет с "минским форматом". Может, будет изменено место? Казахстан, например, предлагал Астану.

- Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все переговоры в формате "Минска", проходят в видео-формате из-за "ковида". Поэтому, я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас, это делать. Минск был предложен, утвержден, и там эти переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять. Я благодарен Казахстану. И многим другим странам: и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос.

Реклама

- Какая вообще позиция нашего государства относительно ситуации в Беларуси, протестов, учитывая последние заявления, решения, действия властей этой страны. Повлияет ли это как-то на наши отношения?

- Очень бы не хотелось, чтобы в целом что-то повлияло на дружеские отношения между действительно похожими братскими народами – украинцами и белорусами. У нас очень хорошие отношения, общие семьи. Я, кстати, об этом когда-то говорил. В компании, которой я руководил 20 лет, большая часть талантливых художников, талантливых людей из Беларуси. Я знаю много людей и в кинематографе, и в IT-бизнесе, и общие компании есть украино-белорусские, которые находятся как в Минске, так и в Киеве и Харькове, во Львове, Днепре. Я не хотел бы, чтобы что-то мешало отношениям между людьми. Самое главное – это отношения между народами.

В тренде Шмыгаль о смерти Бориса Патона: Большая потеря для Украины

Это глубже, важнее, чем отношения между властями. Потому что все временно в нашей жизни, я имею ввиду власть. Что касается кровопролития… Ни в коему случае, мы сразу отреагировали, как бы там ни было, чтобы там не происходило. Власть и общество должны найти формат диалога, не важно какой, но не дубинками, извините. Найти спокойный формат диалога и выйти из этого сложного положения, которое есть в Беларуси.

- Какая сейчас ситуация с "большим строительством", о котором вы уже говорили, в части дорог? Очень много в соцсетях хвалят, и очень много комплиментов, потому что постоянно что-то, где-то, ремонтируется на каком-то участке. Хотя бывает и перепадает власти, мол, не там чинят, не то делают. Что сейчас с программой?

- Это не какая-то сложная экономическая реформа, результат которой мы с вами увидим через 5 или 10 лет. Инфраструктуру видишь глазами, чувствуешь, когда едешь по дороге. Что бы не говорили в соцсетях, благодарен тем, кто поддерживает. Благодарен даже тем, кто видит, как на каких-то участках, что-то не так делается. Это тоже хороший пример, потому что, когда общество проверяет – это не плохо. Меньше чем за год мы построим 5 000 километров дорог, а в следующем году – в полтора раза больше.

Нам расписали реформу инфраструктуры на 20-30 лет – у нас столько времени нет. Я уверен, что уже на протяжении моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим. Все! Такая амбициозная цель.

Но я хочу, чтобы все поняли, дороги – это не камень преткновения. После дорог будет другой вопрос: "Окей, дороги. Где мосты?" После мостов будет третий вопрос: "мосты провели, дороги с мостами они провели куда?" В замки, музеи, историческое наследие. Все это части программы "Большое строительство". Уже в следующем году мы начнем строить много мостов, просто много. Мы и сейчас строим. Сегодня технику выгнали в Херсонской области к мосту, который не хотели строить с 85-го года. Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов и потом уже туристические магниты, к которым эти дороги должны вести. Это отдельная наша программа. Она тоже будет, но в следующем году. Есть отдельная программа украинских замков, это все будет на западной Украине: историческое наследие, музеи. Все это – большая программа.

- Вторая волна коронавируса, которая уже в нескольких странах. Украина готова к новому испытанию?

- Мы сейчас в этом направлении действительно очень сильны в плане технической подготовки, обеспечения кроватями, оборудованием, необходимым количеством тестов, специалистами. С точки зрения количества коек, я боюсь об этом говорить, но у нас в некоторых областях уже сейчас заполнены более 50% койкомест. Это очень опасно. С точки зрения техники, то там, где-то, на 6-15% – в принципе, все есть. В этом направлении мы действительно неплохо подготовлены. Но, ни количество коек, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны, если она будет очень мощная.

Здесь вопрос только к нашим людям. Все остальное делают специалисты, Минздрав и правительство. Если они все же поймут, что COVID-19 – это не грипп, это сложная ситуация, вакцины еще нет. Эта история, что все страны договариваются друг с другом о том, что мы будем первыми в очереди и вот со дня на день появится вакцина – все это слухи. Действительно, мы знаем несколько стран, у которых почти готова вакцина, но все равно никто не знает четких сроков, когда будет та, или иная вакцина передана в страну, когда будет налажено производство.

Для этого та или иная страна должна точно сказать: вот вакцина, она точно поможет человеку, и вот мы вам ее передадим. Поверьте, Министерство иностранных дел, и Минздрав – все говорят, что мы записаны во все очереди. Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим различным странам-партнерам, все это пока слова, разработки, обещания.

Я понимаю, как все устали, у меня в семье мы все уставшие. Все устали ходить в масках, я понимаю. Ну, нужно, хотя бы немного, серьезнее к этому относиться. Расстояние, маска. Может на улице, там, где ты идешь, рядом с тобой никого нет, это и не страшно, если ты там снял маску, мы понимаем. Но это пример. Ты снимаешь, и это пример для кого-то, другой человек идет и говорит: он без маски, и я буду без маски. Когда люди собираются, я понимаю, такое в жизни бывает один раз – свадьба, день рождения – я все это понимаю, но надо быть очень осторожными. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии. Большинство европейских стран – Италия, Англия прибалтийские страны – они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну.

У нас в Украине первой волны реально не было. Сейчас она наступила, и сейчас мы растем. Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было, в то время, когда она была в Европе. Это связано с тем, что мы принимали людей домой, мы не блокировали, мы их возвращали домой. Люди! Помогите медикам. Будьте разумны. Легко, на ногах легко, кроме детей, никто ничего не переносит. Все это бред. Есть единичные случаи, есть люди, которые даже не знают, что у них был "ковид". Есть такие люди, с крепким иммунитетом, естественно, очень крепкие, их не так много. Будьте осторожны, прошу.

- Как будет происходить запланированное увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен. Выдержит ли бюджет?

- Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5 000 это первое увеличение, мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6 500. Опасно это делать в короткие сроки. Это действительно очень опасно.

Во-первых, в бюджете нет денег – это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6 000 гривен мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5 000 – сейчас, с 1 сентября, и затем в середине 2021 года будет 6 500. Ну, во всяком случае это наши обещания и не только. Расчеты. Я уверен, что кроме того, что людям будет легче, ничего не будет. Все пугают, что бизнес уйдет в тень. Знаете, ну так тоже нельзя говорить – "Бизнес уйдет и тень, бизнес не хочет платить, бизнес не хочет платить налоги…". Есть бизнесмены, которые понимают, что надо платить налоги. Откуда она тогда будет появлялись, эта "социалка"? Она же с неба не падает. Это увеличение, это правильное отношение к людям. Они не могут. Это же живые люди, они не могут чувствовать себя, простите, ну совсем нищими. Решение правильное, я рад, что мы к этому пришли. Это же комплексное решение. К этому вопросу и уменьшение нагрузки на кредиты, уменьшение процента по кредитам, и уменьшение процента по ипотеке. 10% ипотеки для всех людей в Украине должно быть. Это комплексное экономическое решение в поддержку украинцев, особенно сейчас, во время "ковида", когда денег нет. В такое уж, понимаете, сложное время живем.

- Уже в следующем году Украина будет отмечать тридцатилетие независимости. Как вы считаете, какие для власти и для общества основные задачи на этот период, на этот год?

- Сохранить независимость. Закончить войну. Начать расти экономически. Расти геополитически, в направлении увеличения влияния, чтобы стать все же мировым игроком. И это очень важно. Сделать серьезный День независимости, мощное празднование, во всех городах страны. Все же 30-летие независимости. Главный праздник, думаю, для каждого. Ну, еще рождение ребенка. Согласен. Но все же, рождение Украины – это самый главный праздник. Задача – чтобы люди 24 августа на День Независимости были счастливы. Мы должны сделать со своей стороны все, чтобы люди чувствовали поддержку государства – мы обязательно сделаем. Ну, точно будем стараться. Так сделать День Независимости, чтобы такое событие запомнилось всем и вошло в историю независимости Украины.

Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама