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Конституционный суд вынес решение по закону о НАБУ

16 сентября, 19:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Судьи признали неконституционными некоторые полномочия президента

Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности некоторых норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.

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Не соответствующими Конституции была признана часть полномочий президента в отношении НАБУ. Об этом сообщили на официальной странице Суда в Facebook.

Так, неконституционными были признаны нормы о полномочиях президента по:

- образованию НАБУ;

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- назначению и увольнению с должности директора НАБУ;

- назначении трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;

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- назначении члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости;

- утверждению Положения о Совете общественного контроля и порядке его формирования.

Конституционный суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствии с этим решением.

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В решении также говорится, что нормы закона, признанные неконституционными, теряют силу через три месяца со дня принятия решения Конституционного суда.

Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Также сообщалось, что КСУ отменил ограничение на максимальный размер зарплаты чиновников – это решение было принято правительством из-за создания фонда борьбы с эпидемией коронавируса.

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президент полномочия Конституционный суд НАБУ президент Украины

Источник: Сегодня

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