Конституционный суд вынес решение по закону о НАБУ

Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности некоторых норм закона о Национальном антикоррупционном бюро.
Не соответствующими Конституции была признана часть полномочий президента в отношении НАБУ. Об этом сообщили на официальной странице Суда в Facebook.
Так, неконституционными были признаны нормы о полномочиях президента по:
- образованию НАБУ;
- назначению и увольнению с должности директора НАБУ;
- назначении трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
- назначении члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости;
- утверждению Положения о Совете общественного контроля и порядке его формирования.
Конституционный суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствии с этим решением.
В решении также говорится, что нормы закона, признанные неконституционными, теряют силу через три месяца со дня принятия решения Конституционного суда.
Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
Также сообщалось, что КСУ отменил ограничение на максимальный размер зарплаты чиновников – это решение было принято правительством из-за создания фонда борьбы с эпидемией коронавируса.
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