Урезание "космических" зарплат чиновников в Украине признали незаконным

Конституционный Суд отменил ограничение на максимальный размер заработной платы для различного рода должностных лиц – это решение было принято правительством из-за создания фонда борьбы с коронавирусной эпидемией.
Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе КСУ.
"Отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции Украины", – сообщили в суде.
На своей странице в Facebook глава парламентского комитета вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народный депутат Даниил Гетманцев резко раскритиковал это решение.
"У высших государственных чиновников, судей, банкиров и др. должностных лиц, с зарплатой более 47230 грн, сегодня праздник", – пишет нардеп.
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Он утверждает, что КСУ "отменил ограничения на выплату зарплат должностных лиц в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ и т.д. 10 минимальными зарплатами".
Вдобавок к этому КСУ признал неконституционным положение о приостановке на время карантина списания денег с государственного и местных бюджетов на основании решения суда, таким образом разрешив их взыскание.
Напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского.
А 13 июля, по факту перед окончанием действия ограничений, соответствующий законопроект внесли в повестку дня внеочередной сессии парламента. Тогда Гетманцев выступил против продления урезания зарплат.
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