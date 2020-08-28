Урезание "космических" зарплат чиновников в Украине признали незаконным

Конституционный Суд отменил ограничение на максимальный размер заработной платы для различного рода должностных лиц – это решение было принято правительством из-за создания фонда борьбы с коронавирусной эпидемией.

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Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе КСУ.

"Отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции Украины", – сообщили в суде.

На своей странице в Facebook глава парламентского комитета вопросам финансов, налоговой и таможенной политики народный депутат Даниил Гетманцев резко раскритиковал это решение.

"У высших государственных чиновников, судей, банкиров и др. должностных лиц, с зарплатой более 47230 грн, сегодня праздник", – пишет нардеп.

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Он утверждает, что КСУ "отменил ограничения на выплату зарплат должностных лиц в бюджетных учреждениях, судьям, прокурорам, депутатам, сотрудникам НБУ и т.д. 10 минимальными зарплатами".

Вдобавок к этому КСУ признал неконституционным положение о приостановке на время карантина списания денег с государственного и местных бюджетов на основании решения суда, таким образом разрешив их взыскание.

Напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского.

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А 13 июля, по факту перед окончанием действия ограничений, соответствующий законопроект внесли в повестку дня внеочередной сессии парламента. Тогда Гетманцев выступил против продления урезания зарплат.

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