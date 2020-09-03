Комитет избирателей Украины назвал главных прогульщиков в Раде

По данным КИУ, высокие показатели посещения у депутатов двух фракций

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы (29 августа 2019 – 29 августа 2020). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КИУ.

Реклама

По данным КИУ, высокие показатели посещения у депутатов фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность". В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов монобольшинства и 75% депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса". В среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов фракции.

Пленарные заседания посещали 62% депутатов "Оппозиционной платформа "За жизнь" и 61% депутатов "Батькивщины".

Читайте также: "Будет больше политики": Разумков рассказал о планах Рады на осень

Реклама

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

В тренде Боевики блокируют обмен списками удерживаемых лиц – итоги заседания ТКГ

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что "существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники".

"Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности. К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не имеет показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты", - отметил он.

Ранее в КИУ подсчитали, сколько "слуг народа" ни разу не выступили в Раде.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новая Рада

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама