"Будет больше политики": Разумков рассказал о планах Рады на осень

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о планах работы во время четвертой сессии парламента, передает УНИАН.

Реклама

"На эту сессию стратегическим будет именно вопрос государственного бюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в Верховную Раду до 15 сентября. Верховная Рада готова к этому полностью, и профильный комитет, и все другие комитеты, которые будут задействованы в этом процессе, готовы работать, вносить свои предложения и делать его лучше", - сказал он.

Пока соответствующий законопроект в парламент не внесен. На этой сессии, по словам спикера, будет больше политики, потому что приближаются местные выборы.

Читайте также: Налоговых законов "под елочку" не будет – Гетманцев

"Все, что будет происходить в государстве..., будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым и более важным для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", – сказал Разумков.

Реклама

Также на этой сессии запланировано рассмотрение ряда социальных и экономических законопроектов, в частности связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса.

"Я надеюсь, что мы будем работать не менее качественно, чем в прошлые сессии", - сказал Разумков.

Напомним, ранее в "Слуге народа" оценили вероятность досрочных выборов в Раду.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама