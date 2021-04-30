Кива, Богдан или Коломойский – выбираем нового пресс-секретаря Зеленского. Опрос

Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента. Теперь она будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ.
"Сегодня" решили у своих читателей, кто мог бы стать новым спикером Владимира Зеленского.
Поможем президенту найти нового пресс-секретаря
1. Игорь Коломойский – крупный бизнесмен и любитель пить кофе с журналистами.
2. Илья Кива – народный депутат, который готов общаться с прессой даже в туалете.
3. Джо Байден – президент США, благодаря которому все вопросы от России точно отпадут.
Фото: коллаж "Сегодня"
4. Андрей Богдан – бывший глава ОП, который лучше всех шепчет на ушко ответы на вопросы.
5. Евгений Кошевой – артист "Квартала 95", который никогда не облажается с дресс-кодом.