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Кива, Богдан или Коломойский – выбираем нового пресс-секретаря Зеленского. Опрос

30 апреля, 18:17

Сергей Мартынец , Виталий Семченко

"Сегодня" решили у своих читателей, кто бы мог стать новым спикером главы государства

Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента. Теперь она будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ.

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"Сегодня" решили у своих читателей, кто мог бы стать новым спикером Владимира Зеленского.

Поможем президенту найти нового пресс-секретаря

1. Игорь Коломойский – крупный бизнесмен и любитель пить кофе с журналистами.

2. Илья Кива – народный депутат, который готов общаться с прессой даже в туалете.

3. Джо Байден – президент США, благодаря которому все вопросы от России точно отпадут.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

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4. Андрей Богдан – бывший глава ОП, который лучше всех шепчет на ушко ответы на вопросы.

5. Евгений Кошевой – артист "Квартала 95", который никогда не облажается с дресс-кодом.

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