Как правильно проголосовать: инструкция с видео

Будет много бюллетеней с непривычными клеточками и строгими шаблонами

25 октября на местных выборах украинцы увидят непривычные для себя бюллетени. Чтобы правильно их заполнить, нужно будет вспомнить, как писался индекс на конвертах в прошлом веке.

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Молодежи самое время взять пару уроков у бабушек с дедушками или хотя бы у родителей.

Объясняем, как правильно проголосовать, чтобы не испортить бюллетень и ваш голос засчитали.

Кого будем выбирать?

Будем выбирать представителей во все местные органы власти:

депутатов сельских, поселковых, городских советов;

депутатов районных советов (в т. ч. депутатов районных в городах советов);

депутатов областных советов;

сельских, поселковых, городских голов.

Сколько бюллетеней выдадут в день голосования

Это зависит от того, где живет избиратель. Большинство жителей Украины получат по 4 бюллетеня разных расцветок:

для выборов кандидата в мэры (или сельского, поселкового голову). Этот бюллетень будет светло-розового цвета. депутата сельского (поселкового, городского) совета. Бюллетень будет кремового цвета (желтоватый). депутата районного совета. Светло-зеленый (салатовый) бюллетень. депутата областного совета. Бюллетень голубого цвета.

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Жители Днепра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона получат дополнительно 5-й бюллетень – для голосования за депутата райсовета в своем городе (совет района в городе).

Для этих бюллетеней светлых тонов уже не хватило, поэтому они будут просто серыми.

А вот киевляне получат только 2 бюллетеня:

для выбора мэра – светло-розовый. для выбора депутата городского совета – кремовый.

Сколько отметок нужно будет ставить на бюллетене

За много лет нас уже приучили к тому, что на бюллетене должна быть только одна отметка. Если больше – такой бюллетень будет признан недействительным и отправится в урну. Мусорную.

На этих выборах будет все иначе. Центральная избирательная комиссия утвердила новую форму бюллетеней, в которых нужно будет ставить две отметки. Нужно будет заполнять два квадратика, расположенных посередине листа.

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/ Фото: ЦВК

Такие новшества связаны с тем, что эти выборы проходят по новой избирательной системе – партийной с открытыми списками.

Чтобы выбрать понравившегося кандидата, мы сначала должны проголосовать за его партию – поставить плюсик, "галочку" или другую отметку в левом квадратике.

А потом в соседний, правый квадратик должны вписать порядковый номер того кандидата, за которого хотим проголосовать.

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Если вы обратили внимание, правый квадратик в новых избирательных бюллетенях не пустой. Он разграфлен пунктирными линиями, чтобы цифры в него вписывались строго определенным образом.

Примерно такую же разметку раньше можно было увидеть на почтовых конвертах в той строке, куда вписывался индекс.

И вот тут нас подстерегает опасность. Если вписать цифру неправильно, бюллетень могут и не засчитать. Поэтому самое время попрактиковаться заранее.

Можно ли заполнить квадратики в разных строчках?

То есть можно ли проголосовать за одну партию и за кандидата из другой партии? Например, так:

/ Фото: Сегодня

Увы, нельзя. Такой бюллетень тоже будет признан недействительным.

Мэров выбираем по-старому

А вот бюллетени для выборов мэров (сельских или поселковых голов) будут старыми. То есть в них, как и раньше, нужно будет делать только одну отметку – в квадратике справа, напротив строчки с именем понравившегося кандидата.

О том, в каких регионах будут проводиться выборы, и не повлияет ли на них ухудшение эпидситуации, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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