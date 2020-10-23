Как правильно проголосовать: инструкция с видео

25 октября на местных выборах украинцы увидят непривычные для себя бюллетени. Чтобы правильно их заполнить, нужно будет вспомнить, как писался индекс на конвертах в прошлом веке.
Молодежи самое время взять пару уроков у бабушек с дедушками или хотя бы у родителей.
Объясняем, как правильно проголосовать, чтобы не испортить бюллетень и ваш голос засчитали.
Кого будем выбирать?
Будем выбирать представителей во все местные органы власти:
- депутатов сельских, поселковых, городских советов;
- депутатов районных советов (в т. ч. депутатов районных в городах советов);
- депутатов областных советов;
- сельских, поселковых, городских голов.
Сколько бюллетеней выдадут в день голосования
Это зависит от того, где живет избиратель. Большинство жителей Украины получат по 4 бюллетеня разных расцветок:
- для выборов кандидата в мэры (или сельского, поселкового голову). Этот бюллетень будет светло-розового цвета.
- депутата сельского (поселкового, городского) совета. Бюллетень будет кремового цвета (желтоватый).
- депутата районного совета. Светло-зеленый (салатовый) бюллетень.
- депутата областного совета. Бюллетень голубого цвета.
Жители Днепра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона получат дополнительно 5-й бюллетень – для голосования за депутата райсовета в своем городе (совет района в городе).
Для этих бюллетеней светлых тонов уже не хватило, поэтому они будут просто серыми.
А вот киевляне получат только 2 бюллетеня:
- для выбора мэра – светло-розовый.
- для выбора депутата городского совета – кремовый.
Сколько отметок нужно будет ставить на бюллетене
За много лет нас уже приучили к тому, что на бюллетене должна быть только одна отметка. Если больше – такой бюллетень будет признан недействительным и отправится в урну. Мусорную.
На этих выборах будет все иначе. Центральная избирательная комиссия утвердила новую форму бюллетеней, в которых нужно будет ставить две отметки. Нужно будет заполнять два квадратика, расположенных посередине листа.
Такие новшества связаны с тем, что эти выборы проходят по новой избирательной системе – партийной с открытыми списками.
Чтобы выбрать понравившегося кандидата, мы сначала должны проголосовать за его партию – поставить плюсик, "галочку" или другую отметку в левом квадратике.
А потом в соседний, правый квадратик должны вписать порядковый номер того кандидата, за которого хотим проголосовать.
Если вы обратили внимание, правый квадратик в новых избирательных бюллетенях не пустой. Он разграфлен пунктирными линиями, чтобы цифры в него вписывались строго определенным образом.
Примерно такую же разметку раньше можно было увидеть на почтовых конвертах в той строке, куда вписывался индекс.
И вот тут нас подстерегает опасность. Если вписать цифру неправильно, бюллетень могут и не засчитать. Поэтому самое время попрактиковаться заранее.
Можно ли заполнить квадратики в разных строчках?
То есть можно ли проголосовать за одну партию и за кандидата из другой партии? Например, так:
Увы, нельзя. Такой бюллетень тоже будет признан недействительным.
Мэров выбираем по-старому
А вот бюллетени для выборов мэров (сельских или поселковых голов) будут старыми. То есть в них, как и раньше, нужно будет делать только одну отметку – в квадратике справа, напротив строчки с именем понравившегося кандидата.
О том, в каких регионах будут проводиться выборы, и не повлияет ли на них ухудшение эпидситуации, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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