Кадровые перестановки в Кабмине – в "Слуге народа" назвали кандидатов на вылет

По словам Арахамии, речь идет не о министре социальной политики Марине Лазебной и министре финансов Сергее Марченко

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фракция "Слуга народа" рассмотрит вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова на следующей неделе. При этом окончательного решения пока нет.

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Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции. Мы пока не определились с финальной датой – 14 или 15 мая. Это будет онлайн-фракция в отношении министра здравоохранения Максима Степанова. И там будут разные варианты... Это могут быть какие предупреждения. То есть на фракции мы определимся с этим процессом", – рассказал он.

Нардеп добавил, что на повестке есть также два вопроса, касающихся увольнения членов Кабмина. Однако назвать имена Арахамия отказался – хочет сохранить интригу.

При этом, по его словам, речь идет не о министре социальной политики Марине Лазебной и министре финансов Сергее Марченко.

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Напомним, накануне майских праздников в высших эшелонах власти произошли масштабные кадровые перестановки. "Сегодня" рассказывают о всех ключевых назначениях и отставках прошлой недели, а также о том, кто из министров может лишиться должности в ближайшем будущем.